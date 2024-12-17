星巴克進口肉桂粉驗出致癌農藥 LOTTE餅乾棒也違規

點心組合出包！衛福部食藥署今天公布，悠旅生活事業股份有限公司進口的2批星巴克（STARBUCKS）肉桂粉，被檢出致癌農藥環氧乙烷，共32.66公斤全數退運或銷毀；台灣樂天製菓股份有限公司輸入的LOTTE白巧克力餅乾棒，則檢出未准用著色劑，退運或銷毀46.08公斤。

食藥署今天公布最先邊境檢驗不合格產品資訊，副署長林金富表示，悠旅生活事業股份有限公司從美國進口的2批肉桂粉，檢出致癌農藥環氧乙烷，含量介於每公斤2.7至3.5毫克，產品品牌為STARBUCKS，製造廠為SPICE CHAIN CORPORATION.，不合格產品共32.66公斤全數退運或銷毀，全數在邊境退運或銷毀，在邊境針對進口業者悠旅生活事業股份有限公司的檢驗強度，從2%至10%一般抽批，調整為20%至50%加強抽批。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海先前受訪時表示，環氧乙烷為一級致癌物，證實會使人類致癌，在工業、醫療上可以做消毒劑，在部分國家如美國、加拿大核准用於香料、芝麻薰蒸殺菌的農藥，我國農業部則未允許該款農藥使用。

另外，台灣樂天製菓股份有限公司從韓國輸入的，LOTTE PEPERO白巧克力口味餅乾棒分享盒，檢出著色劑偶氮玉紅，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，為不得檢出，製造廠為LOTTE WELLFOOD CO.,LTD.，本次不合格產品共46.08公斤，全數退運或銷毀，邊境針對進口業者，同樣從2%至10%一般抽批，調整為20%至50%加強抽批。

調味料部分，林金富指出，碩禾有限公司從越南輸入的黑胡椒粉，檢出蘇丹色素四號，製造廠為NAM YANG AGRICULTURAL AND SERVICE CO.OPERATIVE，品牌為LE CHI；譽豐食品有限公司從印度輸入的辣椒紅檢出蘇丹色素四號，製造廠為AKAY NATURAL INGREDIENTS PRIVATE LIMITED；億元食品股份有限公司從印度輸入的紅椒色素檢出蘇丹色素一號、二號和四號，製造廠為BOS NATURAL FLAVORS(P)LTD.，品牌為BOS。

林金富表示，上述產品共445公斤全數在邊境銷毀，在邊境將持續針對上述國家的產品，採取最高等級的監視查驗，百分百檢驗蘇丹色素和農藥，合格才能輸入。