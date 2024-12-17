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社福寒冬！世光教養院募款不到5成 首度緊急動用備用金

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
照顧的工作人員與院生互動，相當溫馨。記者郭政芬／攝影
照顧的工作人員與院生互動，相當溫馨。記者郭政芬／攝影

年底即將到來，今年對許多社福團體來說是一個充滿挑戰的年份，新竹縣世光教養院今年募款情況遠低於預期，達成率不到5成，機構首度動用備用金，感嘆國內經濟通膨、物價飆漲，加上疫情後，院內未開放讓社會人士參觀，擔心要面臨經費拮据的困境。

世光教養院是重殘機構，服務重度、極重度的智障及多重殘障80人，世光專注於地方服務，投入相當多的時間跟心力在個案，今年改善房間與建築設施，讓學員在院內如在家中。

「這是媽媽送的娃娃，要來陪我！」學員小敏（化名）拿起床頭旁的玩偶，上方佈置著喜歡的粉紅球，前方有其他學員貼的家人照片牆，想念時就撫摸著牆壁，床旁堆滿娃娃、掛上美勞作品，溫馨的房間讓他們有家的感覺。

工作人員說明，房間設計依學員的需求和安全，連床架的高度都考慮上下床的安全，期望讓他們在院內如在家中，未來若有經費，會再逐步改造其他房間。

前兩年起，機構持續改善硬體，在30多年的老建築中增加一台電梯，房門改裝為防煙門，設置更多灑水系統，全力改善電力設施與增加定點的等待區等。機構表示，院內有許多行動不便的學員，遇到火災恐怕跑不掉，要超前部署改善，讓他們居住更加安全。

「感受到景氣與通膨的影響！」世光教養院指出，今年從10月起發現募款明顯降低，達成率僅47%，目前還有1千多萬的缺口，以前捐款8成用於食材、改善環境等，2成留作備用金，今年首度緊急使用備用金，初步研判因疫情後院內沒有開放參觀，間接少了募款資金。此外，院內也觀察受通膨影響，也會導致捐款減少。

世光教養院統計，院內9成是貧困家庭，機構秉持著天主教的立場，考量多數院生家庭窮困，連尿布、奶粉都由機構自行吸收，要好好照顧他們到最後一刻。

床旁堆滿娃娃、掛上美勞作品，溫馨的房間讓他們有家的感覺。記者郭政芬／攝影
床旁堆滿娃娃、掛上美勞作品，溫馨的房間讓他們有家的感覺。記者郭政芬／攝影
世光教養院增設聲光影音設施，讓院生能接觸更多、互動更全面。記者郭政芬／攝影
世光教養院增設聲光影音設施，讓院生能接觸更多、互動更全面。記者郭政芬／攝影

公益 募款 通膨

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