聖誕節送禮注意！桃市查獲88件違規化妝品 誇大不實逾5成

隨著耶誕節即將到來，化妝品是眾多熱門送禮或交換禮物的選擇之一，桃園市衛生局今年針對網路及市售化妝品查核，共裁處88件違規案件，其中50件為產品廣告內容涉及虛偽誇大或宣稱醫療效能，另有24件為產品未依規定標示，其餘14件是未完成產品登錄即販售，總裁罰金額達300多萬元。

衛生局表示，化妝品外包裝或容器上應依化妝品衛生安全管理法規定，明顯標示品名等10項相關資訊，常見標示違規多為未依規定標示「品名」、「全成分名稱」、「批號」、「輸入產品之原產地（國）」等，輸入的化妝品須以繁體中文標示，且在販售前應依法完成產品登錄，違反者最高可處100萬元罰鍰。

衛生局表示，刊登化妝品廣告應避免使用虛偽、誇大或含有醫療效果的宣稱，如抑制雄激素落髮、活化毛囊細胞、豐胸、皺紋填補、幫助脂肪分解等文字，違反者最高可處60萬元以上500萬元以下罰鍰。

衛生局提醒，消費者選購化妝品要注意「停、看、聽」三大原則，停下衝動、仔細思考廣告宣稱的合理性，再閱讀外包裝或容器上的標示內容，看清楚日期等相關資訊，避免購買過期或無法溯源的高風險產品，也勿聽信誇大不實或宣稱有醫療效能的產品，詳閱化妝品外包裝標示完整性，避免誤信誇大宣稱功效。