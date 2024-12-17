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影／環團提訴願 要求撤銷環境部中火燃氣環評處分

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
環保團體上午在行政院前舉行記者會，針對環境部10月底通過台電台中電廠二期燃氣計畫環評審查，涉嫌違法濫用裁量、暢壓異議民意，因此依法向行政院提起訴願，要求撤銷環境部對中火環評的結論處分，要求重審。記者林伯東／攝影
環保團體上午在行政院前舉行記者會，針對環境部10月底通過台電台中電廠二期燃氣計畫環評審查，涉嫌違法濫用裁量、暢壓異議民意，因此依法向行政院提起訴願，要求撤銷環境部對中火環評的結論處分，要求重審。記者林伯東／攝影

環保團體上午在行政院前舉行記者會，針對環境部10月底通過台電台中電廠二期燃氣計畫環評審查，涉嫌違法濫用裁量、暢壓異議民意，因此依法向行政院提起訴願，要求撤銷環境部對中火環評的結論處分，要求重審。

監督施政聯盟執行長許心欣表示，中火二期燃氣環評僅一次初審即送環評大會，而公民在大會中針對開發規模、空汙及溫室氣體減量不足等提出多項問題與質疑，卻未遭環委及大會採納，且主席環境部次長在未徵詢環委意見下，逕自宣布中火環評案修正後通過，不符合環評程序，涉嫌護航及違反程序。因此串連中彰投空品區公民，依法向行政院提出訴願，主張環境部做成中火通過環評之處分應予以撤銷，並應重新確實審查，且台電應先提出完整評估資料。

台灣健康空氣行動聯盟研究員趙慧琳表示，環評制度本身就有瑕疵和限制，環境部官派的環評委員與來自各部會的官方代表，哪可能獨立自主進行審查？如今各種大型的能源設施開發案，主要是經濟部轄下的台電或中油兩大國營企業，升格的環境部為開發單位超速環評闖關，只求碾壓過去之後，可規避法律責任。呼籲能源轉型集權者若再毫不節制權力，與民為敵，放任環評暴力替經濟部台電和中油撐腰，清理能源異議的地方公民，將讓民怨持續擴大，行政院面對中火二期燃氣環評的行政訴願，必須有所警惕。

環保團體上午在行政院前舉行記者會，針對環境部10月底通過台電台中電廠二期燃氣計畫環評審查，涉嫌違法濫用裁量、暢壓異議民意，因此依法向行政院提起訴願，要求撤銷環境部對中火環評的結論處分，要求重審。記者林伯東／攝影
環保團體上午在行政院前舉行記者會，針對環境部10月底通過台電台中電廠二期燃氣計畫環評審查，涉嫌違法濫用裁量、暢壓異議民意，因此依法向行政院提起訴願，要求撤銷環境部對中火環評的結論處分，要求重審。記者林伯東／攝影
環保團體上午在行政院前舉行記者會，針對環境部10月底通過台電台中電廠二期燃氣計畫環評審查，涉嫌違法濫用裁量、暢壓異議民意，因此依法向行政院提起訴願，要求撤銷環境部對中火環評的結論處分，要求重審。記者林伯東／攝影
環保團體上午在行政院前舉行記者會，針對環境部10月底通過台電台中電廠二期燃氣計畫環評審查，涉嫌違法濫用裁量、暢壓異議民意，因此依法向行政院提起訴願，要求撤銷環境部對中火環評的結論處分，要求重審。記者林伯東／攝影

中火 環境部 環評

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