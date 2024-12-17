影／環團提訴願 要求撤銷環境部中火燃氣環評處分

環保團體上午在行政院前舉行記者會，針對環境部10月底通過台電台中電廠二期燃氣計畫環評審查，涉嫌違法濫用裁量、暢壓異議民意，因此依法向行政院提起訴願，要求撤銷環境部對中火環評的結論處分，要求重審。

監督施政聯盟執行長許心欣表示，中火二期燃氣環評僅一次初審即送環評大會，而公民在大會中針對開發規模、空汙及溫室氣體減量不足等提出多項問題與質疑，卻未遭環委及大會採納，且主席環境部次長在未徵詢環委意見下，逕自宣布中火環評案修正後通過，不符合環評程序，涉嫌護航及違反程序。因此串連中彰投空品區公民，依法向行政院提出訴願，主張環境部做成中火通過環評之處分應予以撤銷，並應重新確實審查，且台電應先提出完整評估資料。