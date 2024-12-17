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曾獲金獎…高雄「九龍齋」疑用逾期料 酸梅湯等產品流市面遭下架

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
高雄地檢署查食安，發現高雄某食品公司曾獲卓越行業金獎及消費者滿意金品獎，卻用逾期原料。記者林保光／攝影
高雄地檢署查食安，發現高雄某食品公司曾獲卓越行業金獎及消費者滿意金品獎，卻用逾期原料。記者林保光／攝影

高雄市九龍齋食品公司疑利用逾期原料，製造酸梅湯和蜜餞等零食，流向商店及大賣場販售。高雄地檢署以李姓負責人涉偽造文書及違反食品安全衛生法罪嫌，傳喚李到案，訊後以20萬元交保。高雄市衛生局也將對其產品預防性下架。

李姓負責人經營的食品公司，在網路標榜獨特開發技術，取得多種國際發明技術專利，提供健康自然食材、生機、有機食材，強調產品皆是天然，健康的營養食品，並曾獲「卓越行業金獎」及「消費者滿意金品獎」。

雄檢與高雄市衛生局根據檢舉查辦食安，12月12日到李姓負責人經營的食品公司前鎮廠搜索，查扣一批逾期原料和相關原料及產品進出資料，所標示的原料生產日期疑曾改標。員工說這部分原料已逾期幾個月。

據了解，這食品公司生產的酸梅湯和蜜餞已流入市面，衛生局並要求預防性下架。雄檢訊問李姓負責人後，諭知20萬元交保並限制出境。

衛生局 食材 高雄市

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