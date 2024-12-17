行房「單次撐25分鐘」能消耗慢跑2公里熱量 醫曝男人這1點是關鍵

性生活是夫妻、伴侶間相處重要的調劑，復健、職醫雙專科中西醫師李炎諭日前收到網友詢問「性行為算運動嗎？」他引述2013年和2022年的研究，指出「如果認真做愛做的事，消耗的熱量是比想像中多的」，並提到「持久度」是關鍵。

李炎諭在臉書粉專發文，引述2013年一篇針對年輕人性行為的研究論文發現，男性單次性行為平均消耗101大卡或每分鐘4.2大卡；女性則是單次性行為平均消耗69.1大卡或每分鐘3.1大卡。

因此，假如男性能持續25分鐘，其所能消耗的熱量，相當於慢跑2公里；反觀如果只能持續3分鐘，就只能消耗微乎其微的12.6大卡，「所以持久度很重要，有這方面問題的請找泌尿科，謝謝」。

接著李炎諭又引用另一篇2022年的回顧性研究，指出一次性行為最高可消耗100大卡，約等於6METs（代謝當量）的活動，過程中平均心跳約介於每分鐘90~130下，最高心跳約為每分鐘170下，但會受到健康狀態、體位、時間長短、不同階段、性別差異等影響。

李炎諭總結，依照醫學實證，他認為性行為也算是運動的一種，「而且比久坐好，可能還會有一般運動沒有的額外好處」。