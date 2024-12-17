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修剪樹摔傷妻幫洗澡 發現睪丸大小粒、有硬塊…就醫檢查罹癌

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中一名男子從樹上摔落骨折，妻子幫他洗澡時意外發現他睪丸大小不同，到醫院檢查出睪丸腫瘤。圖／衛福部豐原醫院提供
台中一名男子從樹上摔落骨折，妻子幫他洗澡時意外發現他睪丸大小不同，到醫院檢查出睪丸腫瘤。圖／衛福部豐原醫院提供

台中一名男子從樹上摔落骨折，妻子幫忙洗澡時意外發現他睪丸大小不同，他原本不以為意說，可能是運氣不好摔到兩邊不對稱，後來到醫院檢查出睪丸腫瘤，醫療團隊安排手術切除腫瘤，並進行病理檢查，確診為第一期精細胞癌。

58歲張姓男子日前修剪家中庭院的大樹，不小心摔下樹導致鎖骨骨折，他鎖骨骨折導致右手活動受限，日常生活不便，無奈下，只好請妻子幫他洗澡。

有次幫洗澡過程中，張妻敏銳發現，丈夫雙側睪丸大小明顯不同，右側還摸到了硬塊，他聽後原本不以為意，還開玩笑說可能是運氣不好摔到兩邊不對稱，妻子仍督促他到衛福部豐原醫院的泌尿科檢查。

泌尿科主任林德祺醫師詳細檢查後，發現張男右側睪丸腫大且內部有硬塊，進一步的影像與血液檢查顯示，他可能患有睪丸腫瘤；醫療團隊迅速安排手術切除腫瘤，並進行病理檢查，確診為第一期精細胞癌。

林德祺醫師表示，精細胞癌是睪丸腫瘤中相對預後良好的類型，尤其是在早期發現的情況下，經過手術後幾乎可以痊癒；林德祺笑稱，「張先生這一摔可不是普通的倒楣，是上天的安排，如果不是因為修剪樹木，他的腫瘤可能還會被隱藏很久。」

豐原醫院的泌尿科醫療團隊提醒，男性應定期自我檢查睪丸，有任何異常變化都應及時就醫。

手術 癌症 腫瘤

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