汽燃費補繳到12月底 未繳者最高可罰3000元

公路局今天提醒，汽燃費補繳期限只到12月底，若未在期限內繳納的車主，除依公路法第75條處以罰鍰新台幣300元至3000元外，後續將未繳納金額移送強制執行。

交通部公路局今天發布新聞稿表示，自用汽車及機車燃料使用費於每年7月開徵，營業車則於3月、6月、9月及12月分季開徵，對於未依期限繳納車主，公路局所屬監理機關已寄出催繳通知書，補繳期限至113年12月31止。

公路局表示，收到催繳通知書可持單至金融機構、郵局、超商臨櫃繳納，或透過電話語音、監理服務網或手機下載「監理服務APP」、一卡通MONEY、嗶嗶繳、橘子支付、蝦皮購物、街口支付、悠遊付、永豐銀行、元大行動等APP，免出門就能線上繳納。

公路局說，持信用卡繳費應自行負擔手續費用，若沒有收到催繳通知書又不確定自己是否已繳納汽燃費的車主，除了向監理機關洽詢外，也能透過「監理服務網」、「監理服務APP」即時查詢，或於超商使用多媒體設備查詢、補單及繳費。