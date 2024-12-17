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骨折後遺症作怪 年輕人手麻顫抖到無法用筷吃飯

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
成大斗六分院骨科醫師張智勛說明骨折造成神經壓迫的後遺症治療。記者蔡維斌／翻攝
成大斗六分院骨科醫師張智勛說明骨折造成神經壓迫的後遺症治療。記者蔡維斌／翻攝

雲林28歲蔡小姐車禍右手肘骨折，治療後卻出現手麻手指無力，甚至無法用筷子吃飯。19歲呂姓學生騎單車摔倒一樣右手肘骨折，治療後手指無力又顫抖，生活大受影響，很多人輕忽骨折留下的後遺症，兩人經手術後才獲改善，成大斗六分院骨科醫師說明原因。

手麻或手抖不再是老年人專屬病例，雲林縣兩名1、20歲年輕人一樣發生嚴重手麻無力、顫抖，向成大斗六分院骨科求醫，兩人症狀接近，都是一場小意外造成手肘骨折留下後遺症。

兩人檢查發現是尺神經病變，於是接受神經鬆解及神經轉位手術，術後手麻無力和顫抖才獲改善。

成大斗六分院骨科醫師張智勛指出，常見撞擊或拉傷造成手臂神經叢受損，多數可先觀察恢復狀況，若症狀每況愈下則需要手術介入，可依狀況安排神經鬆解、神經轉位或肌腱轉位，再搭配復健才可逐漸恢復。

張智勛表示，上肢最常見的神經壓迫是正中神經壓迫造成的腕隧道症候群，以橈側手部的麻木和疼痛為主，神經壓迫較久，魚際肌會開始萎縮，可能造成無力，一般可先用藥物、復健調整或輔具治療，無效的話則須進行神經減壓手術。

如果是尺神經壓迫造成的肘隧道症候群，因尺神經位於表淺，外力撞擊可能造成神經病變，會出現麻木和疼痛，壓迫時間長會造成手部肌肉萎縮，無名指及小指無法伸直，生活大受影響。

張醫師說，當治療無效或影響手部肌肉，則需要動神經鬆解手術，當手部肌肉有受到影響時，則可加做神經轉位手術加速恢復。

他表示，手麻無力原因很多，從頸椎壓迫、臂神經叢受傷，到周邊神經的病變都有可能。病灶位置不同，手麻無力的表現也不同，除臨床理學檢查，神經傳導和肌電圖也可幫忙鑑別，蔡和呂兩人術後三個多月就大幅改善手指無力。

由於神經分支相當細小，張醫師建議，執行神經轉位手術，可選擇受過顯微手術訓練且有經驗的手外科醫師。

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