批環評淪能源暴力打手 民團要求四接先聽證再環評

協和四接環評案台電已經補件進環境部，守護外木山行動小組今天表示，四接案過去在基隆港市危機、國防國安等都未具體討論，下個月四接即將再次進入環評初審，要求經濟部在基隆當地舉辦聽證會與社會充分溝通與釐清，否則環評只會一再淪為能源暴力的打手。

守護外木山行動小組今召開記者會，在國防國安疑慮、基隆城市安全問題、基隆港營運有滅港之虞等尚未清楚說明下，要求環境部、經濟部應於環評前召開聽證會公開面對，尤其經濟部應依「行政程序法」舉辦聽證會與社會充分溝通與釐清，別一再透過環評霸王硬上弓。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，環境部在40幾天內分別通過中火二期和高雄七接環評案，下個月就要輪到四接，根本就是化整為零的策略，也迴避天然氣用量暴增、碳排總量不減、甲烷逸散更多的總體性評估，應回頭檢討協和四接開發案的必要性，呼籲環評之前應該依據行政程序法，由經濟部舉辦聽證會，對外界說明更上位的評估並形成社會共識，否則環評程序儼然就是不當開發的加速器，也一再淪為能源暴力的打手。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政表示，四接除了涉及能源轉型外，更與2050淨零碳排息息相關，環境部本次要召集專家參與審查的作法值得肯定，但是法律效果和聽證程序不能類比，畢竟專家意見不能完全代表公民意見，專家結論也無法拘束環評委員，應透過聽證程序來確認四接是否有興建的必要性和合理性。

民眾黨立委黃珊珊表示，今年10月質詢行政院長卓榮泰時，卓榮泰說四接沒有替代方案，這樣的回應是在綁架環評委員嗎？環境部長彭啓明曾說環境部不是經濟部的環保署，那麼環境部就應該嚴守專業立場，不該放任開發單位無視民眾的聲音，否則現在中央到地方都沒有把基隆人當作應該照顧的子民，變成天然氣企業間的互相競爭，應舉辦聽證會讓雙方充分表達訴求，以昭公信。

民眾黨立委張啓楷也要求，在四接下次初審前，應比照國光石化案核准程序，必須到基市辦理聽證會，也要求環境部做到客觀與專業，不要只是成為開發案的橡皮圖章。