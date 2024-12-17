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公路局提醒未繳汽燃費車主應儘速繳納 避免逾期受罰

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

交通部公路局17日提醒還未繳納2024年度汽燃費的車主，各區監理所已寄出催繳通知書，補繳期限至2024年12月31日止，逾期未繳納將開罰並移送執行。

公路局表示，自用汽車及機車燃料使用費於每年7月開徵，營業車則於3月、6月、9月及12月分季開徵，對於未依期限繳納的車主，公路局所屬監理機關已寄出催繳通知書，補繳期限至2024年12月31止，逾期未繳納汽燃費者，除依公路法第75條處以罰鍰300元至3,000元外，後續將未繳納金額移送強制執行。

公路局提醒，收到催繳通知書可持單至金融機構、郵局、超商臨櫃繳納，或透過電話語音、監理服務網或手機下載「監理服務APP」、一卡通MONEY、嗶嗶繳、橘子支付、蝦皮購物、街口支付、悠遊付、永豐銀行、元大行動等APP，免出門就能線上繳納，繳費管道多元、方便又迅速。另持信用卡繳費應自行負擔手續費用，若沒有收到催繳通知書又不確定自己愛車是否已繳納汽燃費的車主，除了向監理機關洽詢外，也能透過「監理服務網」、「監理服務APP」即時查詢，或於超商使用多媒體設備查詢、補單及繳費。

公路局特別呼籲尚未繳納汽燃費的車主，務請依期限儘速補繳，以免受罰，同時也鼓勵車主申辦活期帳戶約定轉帳扣繳，免申請會員請至「監理服務網」、「監理服務APP」申辦，不必擔心遺忘繳費而受罰，省時又方便。

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