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男子不忌口…糖化血色素超標2.3倍 飲控甩肉20公斤

中央社／ 台中17日電

台中60多歲男子飲食不忌口、冬天愛吃鍋，就醫發現罹患三高，糖化血色素是標準值的2.3倍，他聽從醫師指導、用藥，三餐飲食嚴格控制，體重減了20公斤，血糖也恢復正常。

台中大甲李綜合醫院今天發布新聞稿，陳代謝科醫師陳昱瑋說，天冷大家喜歡吃火鍋，對於糖尿病患者卻是大地雷。因為火鍋肉片油脂高，再加入火鍋料，吃了一碗後，油脂、鈉含量一不小心就攝取破表，肉類以含油量偏少的里肌肉、板腱肉為主，玉米、芋頭、南瓜等澱粉類高的也要少吃，避免讓血糖破表。

劉姓男子之前在中國經商，擔任公司執行長，經常要應酬，陪客戶喝酒、談生意，飲食也不正常，體重飆升到98公斤，自己也不在意健康。他退休返台，有一天運動時，覺得非常喘，幾乎呼吸不到空氣，就醫檢查後發現自己罹患三高，抽血檢驗糖化血色素高達13.5%，是一般正常值小於5.7%的2.3倍。

劉男表示，返台已16年，隔年發現自己罹患三高，坦承一開始根本不在意，飲食習慣都沒改變，他還詢問擔任護理師女兒的意見，女兒告訴他「好好聽醫師的醫囑及護理師的衛教，調整飲食、按時用藥就好，因為你年紀大了」，他驚覺應該好好控制飲食。

劉男透露，回診時，醫師、護理師都會問他吃了什麼，但是他記憶不好，聽從建議用簿子記錄下每天的飲食、食量、血壓及血糖，10多年來沒有中斷過，已寫了近40本飲食紀錄表。他調整飲食、用藥，體重甩了20公斤，血糖、血壓正常了。

劉男也愛吃鍋，他遵照醫囑，吃鍋不喝湯、油的食材不吃、加工食品也不吃，每餐7分飽。他強調，藥不是仙丹，一定要長期服用，加上平時運動，也不喝含糖飲料。

醫院糖尿病衛教師鄭惠文說，醫院舉辦糖尿病病友會，劉男一定會以學長的身分，跟其他的病友分享治療過程，以及如何控制飲食。患者對施打胰島素會過敏，一開始吃藥時，血糖控制得不好，後來嚴格執行控制飲食，才有顯著改善。

糖尿病 醫師

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