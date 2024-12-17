溫度雖回升 明天再有冷氣團…中北部高山有降雪或冰霰機會

從上周開始影響台灣的大陸冷氣團，到今天清晨仍持續發威，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，配合輻射冷卻作用影響，今天清晨在嘉義以北到新竹一帶的空曠地區普遍有10度以下低溫發生的情況，最低溫在苗栗三灣7.1度，新竹峨嵋也只有7.8度。

今天白天冷氣團將稍微減弱，吳聖宇說，加上天空雲量明顯減少，陽光露臉，預估白天溫度將會有比較大幅度回升的機會，北部、東北部白天高溫將回升到19至20度，中部及花東地區高溫22至25度，南部地區高溫24至27度，南北之間的溫差仍然較為明顯。

他說，今晚到明天清晨在中北部、東北部空曠地區低溫仍有機會降到10至12度之間，南部、花東空曠地區低溫13至15度，中南部的日夜溫差還是相當大，早出晚歸要特別注意。

天氣方面，吳聖宇表示，昨天通過台灣上空的中高層雲系已經離開，但是因為底層風向還是吹東北風的關係，迎風面的基隆北海岸、宜蘭到花蓮一帶仍有些局部短暫陣雨機會，不過降雨量並不多，其他地方則是多雲或有陽光的天氣型態。

吳聖宇表示，明後天又將有另一波大陸冷氣團南下，底層東北季風再度增強，首先是迎風面地區降雨有略為增多的趨勢，主要降雨的區域還是以基隆北海岸、大台北東側、宜蘭到花蓮一帶為主。同時在明晚到後天白天之間，中層的水氣也會略為增多，因此中南部地區的雲量也會增加，雖然看起來不到會下雨的程度，不過可能會變成多雲到陰的天氣。

高山有無降雪機會？吳聖宇表示，中北部高山地區，因為水氣略增的關係，出現結冰，甚至少量固態降水（冰霰或雪）的機會也提高，雖然預估量還是有限，不過可以稍微留意一下。

溫度方面則是會明顯往下降，吳聖宇表示，明天白天北部、東北部高溫又會降到只剩下15至17度，中部及花東地區高溫也只剩下20至23度，南部高溫23至25度，周四各地高溫可能還會普遍再低1至2度左右，北部、東北部高溫預估只剩下14至15度左右，中部及花東地區高溫18至21度，南部高溫也只剩下21至23度。

他說，明天晚間到周四清晨在台南以北到宜蘭一帶空曠地區低溫又會有機會降到10度或以下，周四晚間到周五清晨還有一次低溫的機會，一直要等到周五白天溫度才有機會稍微回升上來。

不過，吳聖宇表示，到了周末，可能又會再有一波冷空氣南下影響的機會，強度預估也差不多是在大陸冷氣團等級，並且會持續到下周一左右。近期冷空氣影響相當頻繁，雖然還沒有到寒流程度，不過溫度偏低的情況可能會持續比較久的時間，特別注意，幸好這幾波冷空氣都偏向乾冷型，沒有太多的降雨機會，只有迎風面地區降雨的機會較高，其他地方則是雲量較多的天氣為主。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。