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明天再有冷氣團報到 賈新興曝最冷時間點、探7度低溫
未來1周冷颼颼，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，明天至周四、周日至下周一各有一波大陸冷氣團影響；周四晚上到周五清晨，台南以北3000公尺左右高山有霧淞發生的機率，高山農業留意周四晚上至周五清晨霜害。此外，觀察28日下周六冷空氣強度。
周六就是24節氣的冬至。賈新興表示，明天受大陸冷氣團影響，北北基宜花有零星短暫雨。周四受大陸冷氣團影響，新北東側及宜蘭有局部短暫雨，花蓮及南投亦有零星短暫雨。周五至周六，北海岸、基隆至新北東側及宜花東有零星短暫雨。
賈新興表示，周至下周一，有受大陸冷氣團影響的機率，北海岸至東北角及宜花有零星短暫雨。下周二至下周四，北北基宜有局部短暫雨，花東亦有零星短暫雨。
氣溫部分，他說，預估最低溫出現在明天清晨、深夜至周四清晨，南投以北空曠區低溫約7至9度，台北氣象站約12至13度左右。周四晚上至周五清晨，台南以北3000公尺左右高山有霧淞發生的機率。
賈新興說，短期氣候趨勢預測顯示，年底至明年1月8日全台降雨有轉偏多的趨勢，之後宜蘭仍有持續降雨發生的機率。氣溫方面，從今天至年底氣溫偏冷，明年1月1日起至1月底以正常至略偏冷的機率較高。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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