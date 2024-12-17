快訊

美烏首證實至少30名北韓兵陣亡 白宮加碼曝：從第二道防線撤離

網激推「便便日記」APP！天天記錄形狀、顏色 還可「上傳黃金照」分析

龔正禮沒忘！送三寶爸蔣萬安一家「生肖捲紙畫」 8字寓意深

聽新聞
0:00 / 0:00

明天再有冷氣團報到 賈新興曝最冷時間點、探7度低溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
未來1周冷颼颼，明天至周四、周日至下周一各有一波大陸冷氣團影響。本報資料照片
未來1周冷颼颼，明天至周四、周日至下周一各有一波大陸冷氣團影響。本報資料照片

未來1周冷颼颼，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，明天至周四、周日至下周一各有一波大陸冷氣團影響；周四晚上到周五清晨，台南以北3000公尺左右高山有霧淞發生的機率，高山農業留意周四晚上至周五清晨霜害。此外，觀察28日下周六冷空氣強度。

周六就是24節氣的冬至。賈新興表示，明天受大陸冷氣團影響，北北基宜花有零星短暫雨。周四受大陸冷氣團影響，新北東側及宜蘭有局部短暫雨，花蓮及南投亦有零星短暫雨。周五至周六，北海岸、基隆至新北東側及宜花東有零星短暫雨。

賈新興表示，周至下周一，有受大陸冷氣團影響的機率，北海岸至東北角及宜花有零星短暫雨。下周二至下周四，北北基宜有局部短暫雨，花東亦有零星短暫雨。

氣溫部分，他說，預估最低溫出現在明天清晨、深夜至周四清晨，南投以北空曠區低溫約7至9度，台北氣象站約12至13度左右。周四晚上至周五清晨，台南以北3000公尺左右高山有霧淞發生的機率。

賈新興說，短期氣候趨勢預測顯示，年底至明年1月8日全台降雨有轉偏多的趨勢，之後宜蘭仍有持續降雨發生的機率。氣溫方面，從今天至年底氣溫偏冷，明年1月1日起至1月底以正常至略偏冷的機率較高。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

低溫 冷氣團 賈新興

延伸閱讀

本周最冷時段出爐 賈新興：南投以北空曠區恐下探7度

賈新興：周六冷氣團恐12度以下 高山下雪機率低

赴日注意！賈新興：周末日本東京以北及海側恐大雪

趕快曬太陽！ 賈新興：明天起北北基宜太陽缺席

相關新聞

嘉南地震今年暴增4倍！專家曝關鍵原因 1地區值得觀察

今晚7時台南市學甲發生規模3.8地震，隨後晚間8時17分再發生嘉義縣新港發生規模3.9地震，前中央氣象局地震預報主任郭鎧...

電動車汽燃費 最快2030年開徵

因應二○五○淨零碳排目標，政府鼓勵民眾換電動車，且在電動車尚未達到一定比率前免徵燃料費，立委林俊憲昨表示，應說清楚電動車...

苗栗三灣7.1度低溫特報 明起2波冷氣團接力 冬至冷颼颼

輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。中央氣象署持續發布低溫特報，今天上午局部地區有10度以下氣溫...

明天再有冷氣團報到 賈新興曝最冷時間點、探7度低溫

未來1周冷颼颼，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，明天至周四、周日至下周一各有一波大陸冷氣團影響；周...

苗栗大河7.1度 未來1周2波冷空氣 今晚冷氣團南下更冷

今天清晨輻射冷卻影響，各地氣溫偏低，中央氣象署已發布低溫特報，根據氣象署觀測資料顯示，今天清晨平地最低溫是苗栗縣大河7....

日本降雪範圍將擴大 粉專：東京、京都也可能雨雪

前往日本旅遊的民眾注意當地的天氣預報，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，受冷空氣及豐沛水氣影響，未來幾天日本海沿岸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。