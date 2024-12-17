苗栗三灣7.1度低溫特報 明起2波冷氣團接力 冬至冷颼颼

輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。中央氣象署持續發布低溫特報，今天上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，包括新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、花蓮縣。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，因夜間輻射冷卻加成，今晨新竹以南至嘉義及花蓮皆有10度以下低溫。最冷是苗栗縣三灣7.1度，其次是新竹縣峨眉7.9度。各地區平地最低氣溫約在9至11度。

今天白天冷空氣減弱，吳德榮表示，氣溫回升，各地早晚仍偏冷，要注意保暖。西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。北部11至22度、中部9至25度、南部11至26度、東部10至27度。

明天、周四另一波大陸冷氣團影響；吳德榮表示，北台灣轉為整天冷，中南部早晚冷；部分平地清晨最低氣溫將再降至10度以下，有再發布低溫特報的條件，要注意保暖。周五冷空氣漸減弱、氣溫略回升。明天至周五的天氣、西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。

周六是24節氣的冬至。吳德榮說，周六下午起至下周一又一波強冷空氣南下，天氣再轉冷。歐（ECMWF）、美（GFS）模擬的強度，已調整為與前2波類似，仍以大陸冷氣團的機率為最高，但因夜間輻射冷卻加成，部分平地清晨的最低氣溫仍將降至10度以下，符合發布低溫特報的條件，應持續注意保暖。

吳德榮表示，下周二至周四耶誕前後，冷空氣減弱，氣溫逐日回升。至於年底這波則為已超過10天的模擬，歐、美模式皆存在很大的不確定性，且還在大幅調整，並不一定是寒流，應續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。