苗栗大河7.1度 未來1周2波冷空氣 今晚冷氣團南下更冷

今天清晨輻射冷卻影響，各地氣溫偏低，中央氣象署已發布低溫特報，根據氣象署觀測資料顯示，今天清晨平地最低溫是苗栗縣大河7.1度，其次是新竹縣峨眉8.1度，苗栗縣畜試北區分所測站也只有8.2度。

氣象署表示，西半部及東北部低溫普遍只有12至14度，其他地區約15、16度，空曠地區會更低，預計竹苗及中彰投會有局部10度以下低溫，晨起外出請做好保暖的工作。

今天白天大陸冷氣團持續減弱，氣溫進一步回升，北部及東北部高溫來到18至21度，其他地區約22至26度，中南部日夜溫差大，澎湖全天17至19度，金門12至17度，馬祖11至13度。

不過，氣象署說，今天晚上另一波大陸冷氣團南下，天氣將再度轉冷；水氣減少，各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，基隆北海岸、東北部、東部地區及大台北山區有零星短暫雨，晚上開始大台北平地降雨機率會稍微提高。

明天、周四大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚也冷；明天降雨侷限在迎風面，基隆北海岸、宜花及大台北地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，周四中層水氣通過，降雨範圍擴大，除基隆北海岸、宜花及大台北地區外，桃園地區及西半部山區也有零星短暫雨，其他地區雲量增多。

周五大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，不過整體回升幅度不大，北部及東北部天氣仍涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、宜花地區及大台北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周六另一波冷空氣南下，強度介於東北季風和大陸冷氣團之間，各地氣溫再下降，周日、下周一冷空氣影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；桃園以北、東北部、東部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周二、下周三東北季風或大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，下周四另一波冷空氣影響，各地氣溫再下降；迎風面的大台北、東北部及東部地區地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；惟後期冷空氣強度預報不確定性較大，請注意氣象署最新天氣資訊。

至於近期高山有無降雪機會？氣象署說，周四3000公尺以上高山若低溫與水氣互相配合有零星下雪、霧淞或結冰的現象。