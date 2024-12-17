醫美致死 涉麻醉項目研議納管

一名四十多歲女子於電波拉皮療程時，因麻醉後血氧不穩，送醫不治，台北市衛生局調查發現，當時手術醫師身兼麻醉醫師，引發爭議。為此，立法院社會福利及衛環委員會昨通過臨時提案，要求衛福部針對所有涉及麻醉項目的醫美、整型等手術，研議納入麻醉規範。

依衛福部「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定共七項手術執行時，應有專任或兼任麻醉科專科醫師全程在場，且應親自執行麻醉業務。

至於中度或輕度鎮靜麻醉，則不一定由麻醉專科醫師執行，但須有接受過麻醉鎮靜訓練的另一名醫師在場，以確保病人安全。

醫事司司長劉越萍表示，依照規定，醫美手術執行者與麻醉者不可為同一人，未來將強化麻醉訓練，並要求醫療機構落實法規。

民進黨立委林淑芬質詢時表示，目前核准施行特定手術的醫美診所共七百多家，但四十一家取得醫策會「美容醫學品質認證」，比率不到一成，診所品質堪慮。