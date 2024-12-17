聽新聞
0:00 / 0:00

醫美致死 涉麻醉項目研議納管

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

一名四十多歲女子於電波拉皮療程時，因麻醉後血氧不穩，送醫不治，台北市衛生局調查發現，當時手術醫師身兼麻醉醫師，引發爭議。為此，立法院社會福利及衛環委員會昨通過臨時提案，要求衛福部針對所有涉及麻醉項目的醫美、整型等手術，研議納入麻醉規範。

依衛福部「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定共七項手術執行時，應有專任或兼任麻醉科專科醫師全程在場，且應親自執行麻醉業務。

至於中度或輕度鎮靜麻醉，則不一定由麻醉專科醫師執行，但須有接受過麻醉鎮靜訓練的另一名醫師在場，以確保病人安全。

醫事司司長劉越萍表示，依照規定，醫美手術執行者與麻醉者不可為同一人，未來將強化麻醉訓練，並要求醫療機構落實法規。

民進黨立委林淑芬質詢時表示，目前核准施行特定手術的醫美診所共七百多家，但四十一家取得醫策會「美容醫學品質認證」，比率不到一成，診所品質堪慮。

手術 醫師 醫美

延伸閱讀

麻醉醫學會查不具麻醉醫師資格 診所回應「官網誤植」

女電波拉皮麻醉死亡！醫美熱潮律師警告 進行之前釐清2點：攸關性命

女「電波拉皮」麻醉亡 北市稽查：麻藥、手術均吳醫師一人操作

女電波拉皮麻醉死亡 醫：所有醫美麻醉應納規範

相關新聞

電動車汽燃費 最快2030年開徵

因應二○五○淨零碳排目標，政府鼓勵民眾換電動車，且在電動車尚未達到一定比率前免徵燃料費，立委林俊憲昨表示，應說清楚電動車...

癌藥二擇一限制 健保宜放寬給付條件

最新統計台灣每年約五萬三千人死於癌症，占總死亡人數二成六。台大醫院副院長、台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會理事長婁培人指出，政府...

吉卜力展 設計稿搶先看

日本「Animage雜誌和吉卜力展」，將於明年一月在台北華山文創園區登場，主辦單位聯合數位文創搶先釋出全球首度公開的「大...

醫美致死 涉麻醉項目研議納管

一名四十多歲女子於電波拉皮療程時，因麻醉後血氧不穩，送醫不治，台北市衛生局調查發現，當時手術醫師身兼麻醉醫師，引發爭議。...

K他命成癮 傷腦風險高

拉Ｋ，小心拉到腦部壞掉。國衛院最新調查發現，如對Ｋ他命成癮，又有持續性精神病症狀者，其體內「神經絲輕鏈」濃度為是思覺失調...

立委促汽燃費改名 按里程收

電動車吃電，用「汽車燃料使用費」課徵名不正言不順，立委林俊憲表示，考量電動車逐漸增多，現今使用的「汽車燃料使用費」應改名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。