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健康你我他／四點就提醒放飯 瘦弱犬變小公主

聯合報／ 文／楊淑華（桃園中壢）
小白一身白毛粉紅鼻子，模樣可愛，是我家的野蠻小公主。圖／楊淑華提供
小白一身白毛粉紅鼻子，模樣可愛，是我家的野蠻小公主。圖／楊淑華提供

這隻米克斯膽小瘦弱，若沒人收養，隔天就送收容所。聽見這消息，家中雖有兩犬，還是決定收編，我們叫牠小白。

小白對著原住狗親親嗅嗅，翻肚打滾討牠們歡喜，牠諂媚撒嬌趴地求饒，不停地擺尾。一段日子後，牠耍起無賴霸占廚房，從此放飯時，只有牠可以提早嗅飯香。

每當下午三點，牠走到人旁邊，彷彿叮嚀別忘了插上電鍋插頭煮飯；下午四點，若不見有人在廚房，牠舉起前腳朝著人身上拍打，然後發出唉唉聲，喊著好餓好餓，哀求擺碗盛飯放飼料

放飯時，牠愛黏在人身邊，鼻子緊貼在人腿上，盯著糧食落入碗裡；用餐時，張開大嘴，呼呼吞下，隨時朝四周觀察。吃完碗內的，起身遊走另兩碗置放處，乘機偷吞飼料，像永遠吃不飽，時時刻刻都餓著。

牠一身白毛粉紅鼻子，模樣可愛。替牠刷牙、擦腳時，牠發出吼聲張嘴嚇人，起初喊牠壞狗狗，後來明白這是假裝凶，用來掩飾緊張、害怕，經過幾次試驗，找到讓牠安穩的方法。當牠擺出嚇人嘴臉，只要伸手拍牠屁股，牠立刻閉上嘴收起霸氣，變成良善小天使。

自從小白入住後，原本愛睡的兩犬，能跟著追逐嬉戲，活動力大增。牠獨特性格，把我們平淡日常，變得熱鬧有趣。如今，牠身體強壯、個子高挑，與瘦弱兩字離得很遠，是我家的野蠻小公主

小公主 廚房 飼料

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