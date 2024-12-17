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低溫慎防中風 保暖做足 水要喝夠

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
冷空氣襲來，高齡長輩及患有慢性病的族群要特別加強保暖。圖／AI生成
冷空氣襲來，高齡長輩及患有慢性病的族群要特別加強保暖。圖／AI生成

冷氣團接力，中央氣象署持續發出低溫特報，本周開始，冷空氣一波接一波襲來。萬芳醫院急診醫學科主治醫師林樹基表示，氣溫驟降，醫院急診室湧現患者，以心血管疾病患者最多，包括心絞痛、急性腦中風、心肌梗塞、主動脈剝離等，高齡長輩及患有慢性病的族群要特別加強保暖。

3症狀：胸悶胸痛呼吸困難

林樹基指出，寒風刺骨，低溫及過大溫差容易誘發急性心血管疾病，因為冷空氣刺激血管內的平滑肌收縮，促使血壓升高。如果有胸悶、胸痛、呼吸困難等症狀，千萬別忽視，建議民眾先停下手邊事情，觀察三分鐘，休息後仍感覺不適，應盡速就醫診治，避免錯失黃金治療時間。

低溫是年長者殺手，千萬別等閒視之。林樹基提醒，有運動習慣的人，或是作息早起的長輩，遇到寒流來襲，應該忍住出門的欲望，或是避開清晨及日夜交替的時段。剛起床的時候，不要急著下床，要讓身體慢慢適應溫度變化，若突然離開溫暖的被窩，溫差過大易頭暈，老人家尤其要注意眩暈造成跌倒的風險。

身體缺水 血液變黏稠更危險

「保暖」是冬天保健養生守則，要配戴帽子、口罩、手套、襪子、圍巾等，還要顧到腳底。林樹基強調，除了禦寒衣物，水分也要攝取足夠，別以為夏天才要補水，冬天缺水更危險，當體內水分流失時，血液黏稠度跟著變高，中風及心肌梗塞風險上升。

冬天的飲水量可以比夏天少一些，建議大約為1500至2000cc。有些頻尿問題的長輩不愛喝水，林樹基說，中老年人要小心不覺得口渴的「隱性脫水」，適時補充溫開水，暖身亦可避免血液變得黏稠，預防腦中風。

另外，糖尿病、三高慢性病患者，要規律服藥、定時量測血壓等數值，了解自己在氣溫下降時，血壓、血糖數值的改變，可進一步與醫護團隊討論是否增減用藥劑量。林樹基說，天氣冷颼颼，要積極保持身體的溫暖、維持血液的流暢，注意防範避免低溫猝死的憾事發生。

患者 腦中風

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