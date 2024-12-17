健康主題館／睡覺流口水是病兆嗎 3重點自我診斷

●睡覺流口水，與睡姿、鼻過敏、吞嚥能力有關

●深層睡眠、肌肉張力最放鬆，容易發生流口水

●怕睡到流口水，睡前記得「自我意識提醒」

人生有三分之一時間在睡覺，有人一覺到天亮，有的人睡醒卻驚覺流了一攤口水，因此會感到尷尬、沮喪，甚至懷疑是病兆嗎。醫師指出，睡覺流口水，可能與睡姿、鼻過敏、吞嚥能力、睡眠呼吸中止症等都有關，應找到確切原因，才能對症有效改善。

如果睡覺流口水發生在夜晚睡眠時，或許無傷大雅，但如果發生在坐公車時，或在學校、工作環境趴睡時發生，往往會讓人感到尷尬、困擾。輔大醫院耳鼻喉科主任胡皓淳表示，不論清醒或睡著，口腔本來就會分泌口水，偶爾流口水還是可接受範圍，但太頻繁發生，就要找出確切原因。

其實在整個睡眠過程都可能會流口水，胡皓淳說，深層睡眠、肌肉張力最放鬆時，相對容易因為臉部肌放鬆，口水就會順著嘴角流出。

1.側躺、趴睡較易流口水

「睡姿一定有一些關聯性。」胡皓淳指出，如果是正躺睡，口水就會順順地從嘴巴流進喉嚨，再從食道吞下去；不過如果是側躺、趴睡等姿勢，加上嘴巴稍微張開一點，口水就有可能會直接從嘴角流出。

2.睡時張口呼吸 要找原因

有些人睡覺習慣張口呼吸，也比較容易流口水。胡皓淳說，睡眠時張口呼吸的人，要找出確切原因，如果是鼻塞、鼻竇炎，或鼻瘜肉、鼻中膈彎曲等問題，就需要進一步治療；如果確定鼻子沒有阻塞，可能是習慣性嘴巴張開，則可考慮用貼住嘴巴的矯正膠帶，強迫嘴巴閉起來。張口呼吸是誘發睡眠呼吸中止症的習慣之一，上呼吸道阻塞會導致空氣無法進到氣管，就可能引起上呼吸道塌陷。

胡皓淳指出，有些人流口水，是因為神經病變導致吞嚥功能有問題，例如中風、神經麻痺的族群，也可能是本身吞嚥就有問題、長腫瘤或結構問題等。一旦發生吞嚥不順暢，口水就容易流出來；還有些人是單純喉嚨痛，例如小朋友感染腸病毒時，口腔裡都是小潰瘍，因為疼痛就不敢吞嚥，口水就會流出來；咬合有問題也是流口水的可能原因，因為口腔閉合受到影響。

如果很擔心在公共場所流口水，胡皓淳建議，可透過睡前「自我意識提醒」，也就是在睡著前，不斷提醒自己記得要把嘴巴閉上，如有呼吸道、神經功能等問題，則要先改善這些症狀。

有些人的口水相對較透明，有些人則是濃稠，甚至出現異味，胡皓淳表示，理論上喝水喝得多的人，口水會比較稀、味道相對較淡；水喝得少，有唾液腺、腮腺發炎等狀況，甚至分泌物有膿、唾液腺結石等，就可能跟著口水一起流出，甚至有些異味、異狀感。