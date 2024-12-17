擔長照重任 胡彼得接任澎湖惠民醫院院長

澎湖惠民醫院重建與健康醫療照護園區新建工程，昨天上午舉行「上樑祈福禮暨院長交接儀式」，新任院長胡彼得說，未來工作重點，除照顧澎湖人，尤其是長者健康，其次是要完成醫院的重建任務；雖然重建經費尚有缺口，但他有信心，因為國人會信任靈醫會照顧窮人的承諾。

惠民醫院工程完工後，將可提供近160位長照量能，以及提供居家長照每年2400人次服務。昨天上梁祈福儀式，由天主教台南教區主教黃敏正主禮，院長交接在羅東聖母醫院院長馬漢光監交見證下，完成印信交接，胡彼得接任第九任院長，前副總統陳建仁、澎湖縣長陳光復皆在場見證致意。

惠民醫院深耕澎湖醫療近70年，天主教靈醫會長黃浩然表示，惠民醫院重建是靈醫會的使命傳承與延伸，更事關澎湖醫療照顧服務永續發展。

胡彼得說，原本在靈醫會協助下已募集到目標金額5億元。但疫情打壞計畫，接續面臨疫後缺工、缺料、建材上漲等困境，最後以新台幣8億6千萬元發包。

胡彼得指出，工程已於112年7月6日動工開始興建，進行順利，但尚缺費2億4000萬元，猶待各界捐助。雖然重建經費有不小缺口，但他有相當大的信心，「相信天主會預備」，而且2020年時疫情最嚴重時，包括呂若瑟等多位天主教靈醫會的神父修女們為義大利醫院募款，6天就募到一億元，只好趕緊停止募款。可見國人相信靈醫會，一定會好好把錢用來照顧弱勢者和窮人。

胡彼得表示，澎湖在急症重症醫療方面，由三總澎湖分院主其事。但澎湖是台灣高齡化速度最快的縣市之一，未來惠民醫院的營運重點是在照顧當地長者的慢性病、社區健康促進及長照安養。

陳光復表示，目前惠民醫院護理之家提供90床長照服務，承擔澎湖三分之一的長照量能，是高齡化社會中不可或缺的重要支柱。