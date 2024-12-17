小黃春節加成 北北基30元 中、桃50元

再過1個多月就是農曆春節，北北基3縣市昨同步宣布，2025年計程車春節加成收費將自春節連假前3天啟動，即1月22日至2月2日（大年初五）共12天，每趟次加收的30元已計入跳表。台中、桃園市則是加價50元，桃園機場加價100元。

新北市交通局運輸管理科長林詩欽說，計程車春節加成30元，與深夜11時至次日清晨6時的夜間加成20元、國道通行費均應計入跳表金額收費。夜間加成由計費表依時間自動加計，春節加成及國道通行費則由計程車駕駛操作設定，計費表上會顯示「春節」字樣。乘客可在下車前索取乘車證明，確認收費金額，如遇超收等情形，可記下車號、時間及地點等資訊，撥打1999市民服務專線申訴。

基隆市交通處長王圳宏說，駕駛人應於新式計費表內建功能選取「春節加成」鍵，確保收費透明，加成期間截止後，將恢復原規定收費方式。

台中市交通局長葉昭甫說，中市2025農曆春節計程車費率比照往年加成收費，從1月24日零時起至2月2日（大年初五）24時止，共10日，依計費表功能選取「春節費率」收費，每趟次加收50元，未啟用計費表春節費率者，不得額外加收。

市府表示，2月3日零時起恢復一般收費，駕駛若未依規定收費，乘客可記錄車號、搭車時間、上下車地點及駕駛姓名，檢附照片等資訊檢舉，將依規裁處。

桃園市交通局表示，維持往年春節費率，每趟次加50元、桃園機場每趟次加100元，預計1月24日凌晨零時至2月2日24時，近期公告。