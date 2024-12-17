玉山、嘉明湖飄雪 合歡山見雪霰

全台低溫籠罩，合歡山昨下午下了約5分鐘冰霰後，玉山也短暫飄雪，為今年入冬以來的初雪，嘉明湖也有山友直擊降雪。中央氣象署預報員張承傳說，周四有中層水氣通過，且還在冷氣團影響期間，水氣搭配足夠低溫，3000公尺以上高山有降雪的機會。

合歡山昨下午1時30分降下入冬首次雪霰，林業署南投分署說，目測比較像下冰霰，約下了5分鐘，因水氣不足、地面溫度不夠冷，飄下來就融化，想看積雪得再等等。

下午3時5分，標高3858公尺的玉山氣象站短暫降雪，地面可見細小但完整的雪花，下午3時30分又有降雪。

合歡山昨下午降下今年入冬首次雪霰，約下了5分鐘。圖／林業署南投分署提供

南橫台東山區，一群攀登嘉明湖的山友下午4時左右至向陽山屋準備過夜，山屋外飄落片片白雪，山友興奮喊說，山屋下雪了，雪愈來愈大，山上超美的。山友行前知道中央氣象署發布低溫特報，但沒想到在海拔2850公尺山屋就遇見下雪。

張承傳表示，今晚大陸冷氣團南下，預估最低溫出現在周四清晨，北部、東北部低溫12度，局部空曠地區有可能下探10度，周五冷氣團減弱，但周六再有另一波冷氣團南下，強度有機會達到大陸冷氣團等級，北部、東北部低溫預估12度，中南部13至15度，馬祖10至13度，並持續影響至下周一。

而根據環境部綜合最新氣象預報資料、空品模式模擬及監測結果顯示，大陸山東到上海霾害現象，預計將伴隨東北季風或大陸冷氣團南下，影響台灣空氣品質，若要外出建議戴口罩防護。