聽新聞
0:00 / 0:00

立委促汽燃費改名 按里程收

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

電動車吃電，用「汽車燃料使用費」課徵名不正言不順，立委林俊憲表示，考量電動車逐漸增多，現今使用的「汽車燃料使用費」應改名，應研議改成使用道路者付費，且非隨車徵收；交通部說，等電動車數量達一定量，真要課徵時再來討論。

立委林俊憲指出，交通部二○一八年稱「汽車燃料使用費」易誤解，欲改成「公路養護修建及安全管理費」，也就是使用道路者付費。目前是隨車徵收，後來研議是否改為隨油或隨里程徵收，運研所在二○一七、二○一八年斥資七百多萬元研究，報告結果指各有優缺點，不建議改變。

運研所所長林繼國表示，綜合評估現階段還是維持隨車徵收，未來要看技術、里程等發展；林俊憲強調，全世界很少隨車徵收，「這是最落後的課徵方式」，買車很少開、里程數低，卻還是要繳交一樣的稅，這樣很不公平，既然是道路使用費，就應按照使用數量來收費。

交通部公共運輸及監理司長林福山說，去年十月交通委員會有提案討論，當時結論就是維持現行條文；交通部長陳世凱坦言，電動車是吃電，以馬力來換算徵收合理道路維護費，若以汽車燃料使用費課徵確實不合理，未來待電動車達到可課徵的數量後，再來討論改名。

交通部長 林俊憲 電動

延伸閱讀

交長：電車還太少！電動車最快2030年依「馬力」收汽燃費 最高15,720元

布局2026台南市長黨內初選？ 林俊憲、陳亭妃互別苗頭

林俊憲：對台南市政有理想 賴總統也一定會支持

都有意角逐台南市長 陳亭妃、林俊憲同框推在地農產品

相關新聞

電動車汽燃費 最快2030年開徵

因應二○五○淨零碳排目標，政府鼓勵民眾換電動車，且在電動車尚未達到一定比率前免徵燃料費，立委林俊憲昨表示，應說清楚電動車...

癌藥二擇一限制 健保宜放寬給付條件

最新統計台灣每年約五萬三千人死於癌症，占總死亡人數二成六。台大醫院副院長、台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會理事長婁培人指出，政府...

吉卜力展 設計稿搶先看

日本「Animage雜誌和吉卜力展」，將於明年一月在台北華山文創園區登場，主辦單位聯合數位文創搶先釋出全球首度公開的「大...

醫美致死 涉麻醉項目研議納管

一名四十多歲女子於電波拉皮療程時，因麻醉後血氧不穩，送醫不治，台北市衛生局調查發現，當時手術醫師身兼麻醉醫師，引發爭議。...

K他命成癮 傷腦風險高

拉Ｋ，小心拉到腦部壞掉。國衛院最新調查發現，如對Ｋ他命成癮，又有持續性精神病症狀者，其體內「神經絲輕鏈」濃度為是思覺失調...

立委促汽燃費改名 按里程收

電動車吃電，用「汽車燃料使用費」課徵名不正言不順，立委林俊憲表示，考量電動車逐漸增多，現今使用的「汽車燃料使用費」應改名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。