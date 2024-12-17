立委促汽燃費改名 按里程收

電動車吃電，用「汽車燃料使用費」課徵名不正言不順，立委林俊憲表示，考量電動車逐漸增多，現今使用的「汽車燃料使用費」應改名，應研議改成使用道路者付費，且非隨車徵收；交通部說，等電動車數量達一定量，真要課徵時再來討論。

立委林俊憲指出，交通部二○一八年稱「汽車燃料使用費」易誤解，欲改成「公路養護修建及安全管理費」，也就是使用道路者付費。目前是隨車徵收，後來研議是否改為隨油或隨里程徵收，運研所在二○一七、二○一八年斥資七百多萬元研究，報告結果指各有優缺點，不建議改變。

運研所所長林繼國表示，綜合評估現階段還是維持隨車徵收，未來要看技術、里程等發展；林俊憲強調，全世界很少隨車徵收，「這是最落後的課徵方式」，買車很少開、里程數低，卻還是要繳交一樣的稅，這樣很不公平，既然是道路使用費，就應按照使用數量來收費。

交通部公共運輸及監理司長林福山說，去年十月交通委員會有提案討論，當時結論就是維持現行條文；交通部長陳世凱坦言，電動車是吃電，以馬力來換算徵收合理道路維護費，若以汽車燃料使用費課徵確實不合理，未來待電動車達到可課徵的數量後，再來討論改名。