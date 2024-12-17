電動車汽燃費 最快2030年開徵

因應二○五○淨零碳排目標，政府鼓勵民眾換電動車，且在電動車尚未達到一定比率前免徵燃料費，立委林俊憲昨表示，應說清楚電動車何時課徵及如何課徵；交通部表示，預估最快二○三○年開徵，徵收門檻是電動小客車達五十萬輛、電動機車二四○萬輛。

交通部前部長王國材曾表示，汽燃費適用於道路維修養護費用，現階段因鼓勵電動車才免徵汽燃費，電動車也會使用道路，未來某個階段，會比照一般車輛依法徵收。

交通部長陳世凱昨赴立法院交通委員會報告並備質詢，會中立委林俊憲指出，現在電動車數量增加，用油車就減少，交通部應說明清楚，電動車會不會課徵道路使用費，以及何時課徵？現在很多電動車主對於是否被課稅感到惶恐，網路有人試算，一年可能要繳十多萬的稅，這樣的費用是否影響電動車銷售？

運研所所長林繼國回應，電動車還在政策鼓勵，普及到一定程度就隨車徵收，依牌照稅的方式，以馬力換算合理徵收道路維護費。陳世凱強調，目前電動車車輛數還沒到達需要課稅的狀況，應該還要一段時間。

交通部公共運輸及監理司長林福山說，目前小客車約六百多萬輛，電動小客車近九萬輛，占約百分之一，電動機車約七十萬輛，徵收門檻是電動小客車要達五十萬輛、電動機車二四○萬輛，若電動車推展順利，最快二○三○年開徵。

林福山指出，現在小客車汽燃費最高為一五七二○元，電動小客車馬力再大，汽燃費最高就是一五七二○元，不會超過這個金額。