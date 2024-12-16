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嘉南地震今年暴增4倍！專家曝關鍵原因 1地區值得觀察

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台南今晚7時發生規模3.7地震，震央位於台南市學甲區，地震深度僅10.3公里，屬於極淺層地震，全台共有5縣市有感。圖／中央氣象署提供
台南今晚7時發生規模3.7地震，震央位於台南市學甲區，地震深度僅10.3公里，屬於極淺層地震，全台共有5縣市有感。圖／中央氣象署提供

今晚7時台南市學甲發生規模3.8地震，隨後晚間8時17分再發生嘉義縣新港發生規模3.9地震，前中央氣象局地震預報主任郭鎧紋指出，2024年台灣嘉南地區的地震數量是去年的4倍之多，今晚台南學甲地震位於嘉義義竹布袋群震與台南麻豆佳里群震之間，由於目前僅發生1個地震，未來是否成為群震值得觀察。

中央氣象署表示，台南今晚7時發生規模3.8地震，震央位於台南市學甲區，深度僅10.3公里，屬於極淺層地震，全台共有5縣市有感，包含嘉義縣最大震度4級、台南市最大震度3級、雲林縣最大震度2級、嘉義市最大震度1級、高雄市最大震度1級。

隨後晚間8時17分，嘉義縣發生規模3.9地震，震央位於嘉義縣新港鄉，地震深度僅8.8公里，同樣為極淺層地震。各地震度級為嘉義市最大震度4級、嘉義縣最大震度3級、雲林縣最大震度3級、台南市最大震度3級、彰化縣最大震度1級。

根據郭鎧紋統計，今年截至12月16日止，2024年嘉南地區地震情況，台南市顯著有感地震11個、小區域地震31個，合計42個； 嘉義縣顯著有感地震14個、小區域地震62個，合計76個；嘉義市顯著有感地震0個、小區域地震0個，合計0個；嘉南合計，顯著有感地震25個，小區域地震93個，總計118個。

而2023年嘉南地區地震情況（全年度），台南市顯著有感地震0個、小區域地震11個，合計11個；嘉義縣顯著有感地震3個、小區域地震11個，合計17個；嘉義市顯著有感地震0個，小區域地震0個，合計0個；嘉南合計，顯著有感地震3個，小區域地震25個，總計28個。

郭鎧紋攤開數據發現，2024年嘉南地區的地震數，已經是2023年的4倍多，主要是因嘉義縣朴子太保群震、義竹布袋群震、中埔群震，台南則有麻豆佳里群震等4群震，造成地震數量大增

其中，今晚間7點台南學甲規模3.8的地震，嘉義義竹最大震度4級、台南市佳里最大震度3級，且該地震震央位置，正好位於嘉義義竹布袋群震與台南市麻豆佳里群震之間。

郭鎧紋指出，嘉南地區都是很厚層的沈積物，底下有無斷層、破裂帶無從判斷。現在學甲區只有發生1個地震，而要成為群陣則要累積發生10多個地震，「學甲區域是否會產生群震，以及是否顯示厚層沉積物底下有看不到的地質構造，將會是未來觀察重點」。

嘉義縣今晚8時17分發生規模3.9地震，震央位於嘉義縣新港鄉，地震深度僅8.8公里，為極淺層地震，嘉義市最大震度4級。圖／中央氣象署提供
嘉義縣今晚8時17分發生規模3.9地震，震央位於嘉義縣新港鄉，地震深度僅8.8公里，為極淺層地震，嘉義市最大震度4級。圖／中央氣象署提供
前中央氣象局地震預報主任郭鎧紋指出，今晚台南學甲地震位於嘉義義竹布袋群震與台南麻豆佳里群震之間，由於目前該地區僅發生1個地震，未來是否成為群震值得觀察。圖／郭鎧紋提供
前中央氣象局地震預報主任郭鎧紋指出，今晚台南學甲地震位於嘉義義竹布袋群震與台南麻豆佳里群震之間，由於目前該地區僅發生1個地震，未來是否成為群震值得觀察。圖／郭鎧紋提供

台南 嘉義 地震

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