快訊

敘利亞阿塞德遭推翻後首發聲 稱離境「非事前計畫」：是俄羅斯要求

聽新聞
0:00 / 0:00

劉克襄追尋鹿野忠雄足跡 紀錄片上山下海橫跨台日

中央社／ 台北16日電
日本博物學家鹿野忠雄百年前到台灣，留下許多珍貴調查筆記，作家劉克襄耗時多年，推出30萬字報導文學作品「流火–鹿野忠雄的臺灣養成」，記錄這名傳奇人物足跡。翻攝照片／中央社
日本博物學家鹿野忠雄百年前到台灣，留下許多珍貴調查筆記，作家劉克襄耗時多年，推出30萬字報導文學作品「流火–鹿野忠雄的臺灣養成」，記錄這名傳奇人物足跡。翻攝照片／中央社

作家劉克襄受到日本博物學家鹿野忠雄的啟發，半生投入生態觀察及自然寫作，紀錄片「岳人的愛情絮語─劉克襄致鹿野忠雄」即將在公視「藝術很有事」節目播出。

分享會今天在台北「特有種商行」舉行，劉克襄現場致詞表示，100年前很少有人像鹿野忠雄這樣把整個台灣都走遍，這樣的人到底是怎樣養成的，一直讓他感到好奇。

劉克襄表示，他在27、8歲時知道鹿野忠雄的傳奇，思考自己為什麼這麼晚才接觸自然、生物學這些領域，而鹿野忠雄15、6歲就已經這麼投入，「他從青少年時期開始採集昆蟲，19歲來台灣，後來又轉向民族學，在紅頭嶼待了200多天，整個過程充滿轉折」。

劉克襄說，他特別好奇鹿野忠雄將台灣當成自己主場的態度，比台灣人更愛台灣，有一種登山人的自我意識，關於鹿野忠雄「台灣化」的過程也是他一直在關注的事。

雖然跟隨鹿野忠雄的腳步長達數10年，劉克襄卻到2019年開始動筆寫關於鹿野忠雄的事，並於今年完成「流火─鹿野忠雄的臺灣養成」一書，30萬字透徹追尋這位傳奇人物的足跡，不過劉克襄自認為「寫得太硬了」，還好有這部影片，讓人們比較能進入鹿野忠雄的世界。

製作人徐蘊康表示，影片貼身拍攝劉克襄近兩年，片中除了看見劉克襄追尋鹿野忠雄在台、日之間的足跡，也讓人看到「劉克襄之所以成為劉克襄的過程」，其中包含文學、自然、博物學的探討。

「流火─鹿野忠雄的臺灣養成」的編輯、劉克襄的太太朱惠菁表示，這部影片把鹿野忠雄的時代立體化，也讓人看到一個清晰、真實的劉克襄，並呈現他想要成為的人，與令自己著迷的人。

談到影片拍攝過程印象最深的事，劉克襄說，他和拍攝團隊到日本神保町看到大量關於台灣的書，讓他感到極度震撼及感動；在飛機上看到富士山時，他首先注意到海上的伊豆大島，並想到鹿野忠雄也曾來到這個島上採集、調查昆蟲，這件事讓他印象深刻。

紀錄片「岳人的愛情絮語─劉克襄致鹿野忠雄」，20日在「藝術很有事」YouTube頻道上架，21日在公視頻道播出。

公視 劉克襄 富士山 影片 愛情 文學 紀錄片 鹿野忠雄

延伸閱讀

英語對白超過50%…中紀錄片「里斯本丸沉沒」 無緣奧斯卡

屏東表揚志工 首播紀錄片「刻在心上的微笑」

台灣紀錄片國際發光！「公園」奪IDFA傑出藝術貢獻獎

蕭副總統出席「台灣超人」首映 力挺本土紀錄片

相關新聞

嘉南地震今年暴增4倍！專家曝關鍵原因 1地區值得觀察

今晚7時台南市學甲發生規模3.8地震，隨後晚間8時17分再發生嘉義縣新港發生規模3.9地震，前中央氣象局地震預報主任郭鎧...

劉克襄追尋鹿野忠雄足跡 紀錄片上山下海橫跨台日

作家劉克襄受到日本博物學家鹿野忠雄的啟發，半生投入生態觀察及自然寫作，紀錄片「岳人的愛情絮語─劉克襄致鹿野忠雄」即將在公...

國1台北-汐止交通改善 車速提高30公里 回堵長度縮短

國道1號台北至汐止路段每逢上、下班尖峰時間，車流大排長龍、壅塞不已，交通部高速公路局今年針對國1北向東湖至汐止系統、東湖...

受惠待用課程10年有成 金根鴻在花蓮新天堂樂園辦展

45度角畫家金根鴻受惠「待用課程」10年有成，在花蓮新天堂樂園辦展，展出的15幅作品全被訂購，台灣待用課程協會創辦人陳欣...

Taiwan Plus爭議多、成效不彰 遭立委大砍兩千萬預算

公視經營的Taiwan Plus爭議連環爆，在野黨揚言必砍Taiwan Plus經費。今天立法院教文委員會排審文化部預算...

立委陳昭姿遭疑兼任未迴避點名林靜儀也是 疾管署澄清

民進黨立委林淑芬今天質詢，衛福部健保署的藥物共擬會委員中有現任民代。民眾黨立委陳昭姿表示，衛福部次長林靜儀任立委時也兼任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。