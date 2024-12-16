國1台北-汐止交通改善 車速提高30公里 回堵長度縮短

國道1號台北至汐止路段每逢上、下班尖峰時間，車流大排長龍、壅塞不已，交通部高速公路局今年針對國1北向東湖至汐止系統、東湖至內湖雙向及圓山北出至濱江北出等路段，透過短期交通工程改善，讓內湖-東湖主線於尖峰時段通過量增加1至2成，車速每小時提升20至30公里，出口回堵長度也縮短300公尺。

國道1號台北至汐止路段為北北基地區中心地帶，人口稠密區、科學園區、產業園區及商業區，大量的經濟活動均依賴國道，導致尖峰時段易有常態性壅塞的狀況發生，高公局為此進行短期交通改善措施。

高公局指出，2022年12月完成內湖A、B南出匝道拓寬增加1車道；2023年3月將台北A南出匝道拓寬增加1車道，並持續與台北市政府協調加強地方交通疏導，以增進尖峰時段台北至汐止路段車流紓解效率。

今年持續推動交通改善措施，將國1南向東湖至內湖、北向內湖至汐止系統，以及北向圓山A、B出口間主線外側增加1車道，作為車輛匯出入空間使用，避免對主線車流干擾。

高公局指出，改善後，國1北向內湖-東湖主線於尖峰時段通過量增加1至2成、車速提升20至30公里/小時，由原來30公里/小時提升至50、60公里/小時。北向東湖出口回堵長度減少300公尺。

南向東湖-內湖主線車速從原來每小時25公里，提升至每小時50公里，等於每小時提高25公里的車速；高公局表示，有效提升國1平面路段行車效率，並可吸引部分國1高架堤頂路段車流轉移，紓解整體尖峰時段壅塞情形。