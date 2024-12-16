Taiwan Plus爭議多、成效不彰 遭立委大砍兩千萬預算

公視經營的Taiwan Plus爭議連環爆，在野黨揚言必砍Taiwan Plus經費。今天立法院教文委員會排審文化部預算，將Taiwan Plus編列的8億預算砍掉兩千萬。發展國際數位傳播的十億預算則凍結兩億。

不分藍綠多位立委提案指出，Taiwan Plus 成立四年，APP下載僅16萬餘次，距112年度預計22萬餘次的目標，仍有大段距離。而觀眾來源集中亞洲與美洲，歐洲等其他地區推廣效果尚待加強。Taiwan Plus的內容也引發爭議，如報導美國總統川普是「被定罪的重刑犯」、報導國內打貪專題聚焦報導柯文哲，未對民進黨涉貪人士有等比例報導，有違客觀中立立場等。

雖然立委咸認Taiwan Plus成效不彰，但對於如何凍刪預算意見不同。國民黨立委認為應該大砍Taiwan Plus一億、凍結國際數位傳播相關預算5億，待文化部提出報告使得動用。民進黨立委則認為Taiwan Plus已有NHK等國際媒體談合作，且成立未久還有改善空間，貿然大砍將扼殺其進步與成長。雙方僵持不下，討論近一小時、三次休息協商後才達成共識。