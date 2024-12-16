快訊

遭關押勞改21年…偵察機老飛官被俘不屈 7上將學弟參加他葬禮

北市南港計程車連撞6汽機車 20歲女行人也挨撞骨折送醫

雞蛋產量增 蛋商17日討論是否降價

中央社／ 台北16日電

國產雞蛋供過於求，產量持續攀升，農業部官網公布最新的日產量已達12.7萬箱（每箱200顆）。台北市蛋商業同業公會今天表示，12月上旬已降新台幣2元，明天討論是否再調降。

國產雞蛋日產量在9月下旬左右達到12.5萬箱或以上，但是近來價格3度逆勢上漲，引發關注。最近產量又再攀升，這週是否調降，台北市蛋商業同業公會說，明天討論決定。

國產雞蛋價格近期已發生3次供過於求卻逆勢上漲的情況，包含產業端在10月下旬調漲3元，11月上旬調漲2元。消基會呼籲公平交易委員會介入調查。

12月上旬日產量繼續攀升到12.6萬箱，賣壓加大。台北市蛋商業同業公會終於宣布調降2元，產地價變成每台斤24.5元，12月4日批發價也回跌為每台斤34元。

然而上述產業供應端調降，第3度逆勢漲價發生在末端通路出現微漲，消基會二度呼籲公平會應調查。上週通路零售價跟進產業調降作法回跌2元，目前最平價洗選蛋每盒44元左右。

售價 消基會 漲價 蛋價 農業部 雞蛋

延伸閱讀

班班喝鮮奶像「防空警報」李彥秀批農業部

消基會抽驗28件茶包或花草茶 散裝合格率偏低

寶林茶室中毒案釀6死24傷 消基會「找」遠百求償2億9千萬元

財政部抽獎爭議 消基會：公開選號程式碼以昭公信

相關新聞

國1台北-汐止交通改善 車速提高30公里 回堵長度縮短

國道1號台北至汐止路段每逢上、下班尖峰時間，車流大排長龍、壅塞不已，交通部高速公路局今年針對國1北向東湖至汐止系統、東湖...

受惠待用課程10年有成 金根鴻在花蓮新天堂樂園辦展

45度角畫家金根鴻受惠「待用課程」10年有成，在花蓮新天堂樂園辦展，展出的15幅作品全被訂購，台灣待用課程協會創辦人陳欣...

Taiwan Plus爭議多、成效不彰 遭立委大砍兩千萬預算

公視經營的Taiwan Plus爭議連環爆，在野黨揚言必砍Taiwan Plus經費。今天立法院教文委員會排審文化部預算...

立委陳昭姿遭疑兼任未迴避點名林靜儀也是 疾管署澄清

民進黨立委林淑芬今天質詢，衛福部健保署的藥物共擬會委員中有現任民代。民眾黨立委陳昭姿表示，衛福部次長林靜儀任立委時也兼任...

最大震度4級！台南晚間7時發生規模3.8地震 5縣市有感

中央氣象署發布小區域有感地震報告，台南今晚間7時發生規模3.8地震，震央位於台南市學甲區，地震深度10.3公里，屬於極淺...

冷氣團一波波來襲！明晚低溫下探10度 這天可能再下雪

低溫持續，中央氣象署預報員張承傳表示，今晚至明早中南部受輻射冷卻影響，日夜溫差可達12度，明晚起大陸冷氣團南下，迎風面會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。