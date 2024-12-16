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受惠待用課程10年有成 金根鴻在花蓮新天堂樂園辦展

中央社／ 花蓮縣16日電
45度角畫家金根鴻（右）受惠「待用課程」10年有成，在花蓮新天堂樂園辦展，展出的15幅作品全被訂購，16日在台灣待用課程協會創辦人陳欣婷（左）陪同下出席記者會。 （中央社）
45度角畫家金根鴻（右）受惠「待用課程」10年有成，在花蓮新天堂樂園辦展，展出的15幅作品全被訂購，16日在台灣待用課程協會創辦人陳欣婷（左）陪同下出席記者會。 （中央社）

45度角畫家金根鴻受惠「待用課程」10年有成，在花蓮新天堂樂園辦展，展出的15幅作品全被訂購，台灣待用課程協會創辦人陳欣婷說，根鴻不向命運低頭，努力創作才有今天成績。

30年前，年僅15歲的金根鴻因車禍導致全身癱瘓，僅剩頸部與手腕能活動，他以嘴咬著筆畫畫，角度恰好是45度角，因而被稱「45度角畫家」。2014年接觸「待用課程」計畫，由2名創辦人林才越與陳欣婷透過系統性的規劃，為其量身訂製藝術學習之路，累積近千堂課。

「金根鴻最要感謝的是自己，他努力創作才能走到今天，否則任何人都無法幫他。」陳欣婷今天接受媒體聯訪表示，金根鴻雖然是身心障礙者，隨著待用課程計畫進行5、6年時，發現他創作產生變化；先讓大眾觀看他的作品，再聽他所遭遇的故事，讓買家不是同情才收藏其作品，而是以專業畫家視角觀看，也藉此鼓勵大家，不論生命中遇到什麼挑戰，只要願意，都充滿各種可能性。

金根鴻在家人陪伴下，坐著輪椅到展場介紹自己的畫作，他說，可以看出創作上的成長，近期喜歡畫成雙成對的鳥，因為有交往好朋友，心情愉悅，而且嚮往鳥能自由飛翔。

金根鴻也開始在網路教學，對象是同樣有身心障礙的朋友，金根鴻說，看到他們想到自己以前的情形，會耐心、細心地教學。

「待用課程」與金根鴻合作舉辦過多次大型展覽，這次在花蓮新天堂樂園2樓，展期1年。陳欣婷與金根鴻也簽訂經紀合約，負責展覽規劃、授權教學等相關事宜。同時，所有畫作銷售收益不進行分潤，原畫銷售所得全數歸屬於金根鴻及其計畫。此外，複製畫作將捐贈公益用途，以此回饋社會與感謝過去30年間曾協助過金根鴻的善心人士與團體。

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