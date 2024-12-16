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冷氣團一波波來襲！明晚低溫下探10度 這天可能再下雪

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明晚起大陸冷氣團南下，預估最低溫將出現在周四清晨，北部、東北部低溫12度，局部空曠地區有可能下探10度。記者潘俊宏／攝影
明晚起大陸冷氣團南下，預估最低溫將出現在周四清晨，北部、東北部低溫12度，局部空曠地區有可能下探10度。記者潘俊宏／攝影

低溫持續，中央氣象署預報員張承傳表示，今晚至明早中南部受輻射冷卻影響，日夜溫差可達12度，明晚起大陸冷氣團南下，迎風面會有局部短暫雨，預估最低溫將出現在周四清晨，北部、東北部低溫12度，局部空曠地區有可能下探10度，3000公尺以上高山有機會下雪，周五冷氣團減弱，氣溫略回升，但周六再有另一波冷氣團南下，各地低溫再下降。

張承傳說，明天基隆北海岸、大台北山區、宜花地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，明晚有一波冷氣團南下，周三迎風線有短暫降雨，周四中層水氣通過，降雨範圍擴大，桃園以北、東半部都有局部短暫雨。

溫度方面，張承傳指出，明（17日）冷氣團持續減弱，白天氣溫回升，但清晨受輻射冷卻影響，各地低溫出現12至14度，尤其台中、彰化、南投等地可能有10度以下低溫，中南部日夜溫差大，可達9至12度，民眾需多注意天氣變化、適時添加衣物，而北部、東北部白天回溫到18至21度。

張承傳表示，明晚冷氣團南下，北部、東北部天氣偏冷，「預估周四清晨出現最低溫」，北部、東北部低溫12至14度，局部空曠地區再降2度，低溫下探10度；周五（20日）冷氣團減弱，氣溫略回升。

周六（21日）另一波冷空氣南下，強度有機會達到大陸冷氣團等級，各地溫度再下降，北部、東北部低溫預估12度，中南部13至15度，馬祖10至13度，並持續影響至下周一（23日）。

下周二、三（24、25日）為平安夜及耶誕節，冷氣團將減弱，各地氣溫回升，迎風面的大台北地區、東北部、東部地區有局部短暫雨；張承傳說，下周四（26日）再有一波冷空氣南下，但預報時間較久，仍有不確定性，強度及影響時間後續還要持續觀察。

合歡山今下午1時許下了5分鐘冰霰，而玉山今下午3時5分也飄雪，為今年入冬以來的初雪，張承傳表示，周四（19日）有中層水氣通過，且還在冷氣團影響期間，因此水氣搭配足夠低溫的條件，3000公尺以上高山有降雪的機會。

低溫 冷氣團 氣溫

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