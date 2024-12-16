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神經炎藥發霉！廠商回收58.4萬錠 食藥署估為單一案件

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
用於治療神經炎、腳氣病、維他命B1缺乏症的「福元健力命糖衣錠」，被醫療機構端通報有發霉情形，廠商啟動回收兩批號共58.4萬錠。圖／食藥署藥品仿單查詢平台提供
用於治療神經炎、腳氣病、維他命B1缺乏症的「福元健力命糖衣錠」，被醫療機構端通報有發霉情形，廠商啟動回收兩批號共58.4萬錠。圖／食藥署藥品仿單查詢平台提供

衛福部食藥署公布藥品回收通知，用於治療神經炎、腳氣病、維他命B1缺乏症的「福元健力命糖衣錠」，經醫療機構端通報有發霉的情形，已先行預防性回收2批號共58萬4000錠，原因尚在調查中，初步評估為單一案件。食藥署指出，民眾倘對使用之藥品有任何疑慮，應盡速回診與醫師討論。

福元化學製藥股份有限公司的「福元健力命糖衣錠」（衛署藥製字第023866號），主要用於神經炎、多發性神經炎、腳氣病、維他命B1缺乏症，由於批號GLM404藥品有發霉的外觀異常不良品情形，因此啟動兩批號（GLM404及GLM405）藥品回收作業。

食藥署副署長王德原指出，11月28日接獲醫療機構端通報，打開藥品的藥瓶後發現其中1顆發霉，於是以電郵及函文請廠商全面清查該批號藥品於醫療機構、藥局及庫存是否有類似情況發生，將於12月28日前檢送針對不良品發生情形的清查結果、調查報告、預防矯正措施及預計改善時程等相關資料。

廠商於12月2日回覆，不良品發生原因尚在調查中，但因GLM404及GLM405為連續生產批號，先行預防性回收兩批號藥品，銷售量為58萬4000錠。王德原表示，目前尚未接獲案內批號或其他批號藥品有類似不良品的通報案件，初步評估為單一案件，以往未曾接獲有類似的不良品情形。

食藥署提醒，民眾若對使用的藥品有任何疑慮，應盡速回診與醫師討論，也請各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應。

藥局 醫師 食藥署

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