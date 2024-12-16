快訊

天冷棉被怎麼蓋才暖？ 台電曝「免插電3招」：睡前做即見效

5縣市有感！台南晚間7點規模3.8地震 嘉縣最大震度4級

又擅闖！婦人竟帶小孩站鐵軌拍照 民眾嚇壞PO網警要查

聽新聞
0:00 / 0:00

天氣冷颼颼醫曝保暖3法 竟非頭頸「這部位」特別重要

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
振興醫院心臟血管內科主治醫師陳冠群說，天冷外出時可戴毛帽遮住耳朵，晚上睡覺時穿襪子，並以棉被覆蓋雙腳。圖／聯合報系資料照片
振興醫院心臟血管內科主治醫師陳冠群說，天冷外出時可戴毛帽遮住耳朵，晚上睡覺時穿襪子，並以棉被覆蓋雙腳。圖／聯合報系資料照片

台灣冬季不時有冷氣團報到，常發生氣溫驟降攝氏10度以上，近期全台冷颼颼，局部地區更有攝氏10度以下低溫，心血管及腦中風病人有增加的情況。振興醫院心臟血管內科主治醫師陳冠群說，年長者感官退化，對體溫變化較不敏感，可能身體已存在風險而不自知，直到昏迷倒下才警覺；建議外出時可戴毛帽遮住耳朵，晚上睡覺時穿襪子，並以棉被覆蓋雙腳，讓雙腳做好保暖。

陳冠群說，人體血管在天冷時會快速收縮，導致血壓上升、心跳起伏，容易引發心肌梗塞和腦中風等急症；尤其台灣氣候溫暖，相較於溫帶國家的居民，久居台灣的人對低溫適應能力稍差，建議天冷時務必注意保暖，讓血管有緩衝的時間，避免直接暴露於低溫下。

受到東北季風影響，北台灣冬季經常又濕又冷，當水氣揮發時，身體降溫速度更快，因此潮濕環境下更要注意保暖，陳冠群指出，如果身體被淋濕，務必擦乾或更換衣物，避免身體熱能快速散失，即便是健康的年輕人也不能輕忽。

陳冠群表示，特別像是最近天冷，馬拉松完賽後就應立即換上乾爽的衣物，以免急性心血管病症突然發生。有些年輕高血壓患者「病識感較低」，建議若父母及家族長輩有高血壓等慢性疾病病史，或工作壓力大、常抽菸熬夜者，便是高血壓的高風險族群，要盡量定期量測血壓，掌握身體狀況。

陳冠群說，民眾平時應培養良好生活作息，包含運動、重視健康飲食及避免菸酒，都可以協助控制血壓，但若始終無法將血壓維持在標準範圍內，則考量積極使用藥物介入治療。至於有些病人擔憂長期服用高血壓藥物易傷腎，事實上，若有高血壓的情況，卻未積極控制血壓，可能對腎臟造成更大的傷害。

陳冠群提醒，病人的腎功能好壞將會影響醫師選擇藥物原則，不建議病人自行購買降血壓藥，有高血壓問題，請諮詢專科醫師，由醫師視病人病況選用適合的藥物，如此才能避免在控制血壓的同時，對腎臟或其他器官造成負擔。

腦中風 醫師 高血壓

延伸閱讀

醫：冬季泡湯注意高血壓 4重點保安康

天冷大啖薑母鴨 男「大血管撕裂」倒地...搶救10小時不治！醫：這症狀超致命

急凍下探10度 急診室湧患者 醫提醒保暖但還要注意一事

輕忽身體「這數值」可能送命 北榮醫師呼籲 : 每天做這件事避免心血管急症發作

相關新聞

最大震度4級！台南晚間7時發生規模3.8地震 5縣市有感

中央氣象署發布小區域有感地震報告，台南今晚間7時發生規模3.8地震，震央位於台南市學甲區，地震深度10.3公里，屬於極淺...

冷氣團一波波來襲！明晚低溫下探10度 這天可能再下雪

低溫持續，中央氣象署預報員張承傳表示，今晚至明早中南部受輻射冷卻影響，日夜溫差可達12度，明晚起大陸冷氣團南下，迎風面會...

高血壓患者不能泡湯？ 醫揭4點籲留意冷熱交替

冬天溫度變化大，不少人泡溫泉暖身。聯安診所心臟血管內科主任施奕仲提醒，高血壓患者若能透過定期量測血壓，飲食與運動，將數值...

天氣冷颼颼醫曝保暖3法 竟非頭頸「這部位」特別重要

台灣冬季不時有冷氣團報到，常發生氣溫驟降攝氏10度以上，近期全台冷颼颼，局部地區更有攝氏10度以下低溫，心血管及腦中風病...

神經炎藥發霉！廠商回收58.4萬錠 食藥署估為單一案件

衛福部食藥署公布藥品回收通知，用於治療神經炎、腳氣病、維他命B1缺乏症的「福元健力命糖衣錠」，經醫療機構端通報有發霉的情...

2025雙北世壯運 新北淡海輕軌壯寶列車首航

2025雙北世界壯年運動會將在明年5月17日至30日登場，今(16)日特別在新北輕軌淡水漁人碼頭站舉行「壯寶列車」首航記者會，由新北市長侯友宜與賽會吉祥物「壯寶」共同搭乘主題列車進場，列車外觀以壯寶運動圖像突顯活潑、熱情、歡迎來新北的構思。現場特別邀請奧運銀牌射箭國手陳詩園，為世壯運賽會期間新北市府推出的10條宗教巡禮路線揭開序幕。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。