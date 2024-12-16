電子煙入侵校園氾濫未改善 立委、董氏批衛福部太鬆散

「菸害防制法」修正草案上路迄今，已逾20個月，雖然全面禁止包括電子煙在內之各式類菸品製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用，但是電子菸的網路氾濫情形嚴重，立法委員廖偉翔指出，在衛環與其他委員會皆質詢多次卻仍未改善，衛福部「態度鬆散」未積極處理。

廖偉翔說，「這不只是菸品問題，還有毒癮危害！」台灣青少年族群吸食電子菸比率與人數不斷增加，尤其透過電子菸載具，讓二級毒品依托咪酯的喪屍煙彈也毒害不少年輕人，家長對於電子菸氾濫問題憂心忡忡。

廖偉翔說，網路隨便搜尋就能發現許多網站在販售新興菸品，甚至有民眾向GOOGLE檢舉電子菸網站，得到的結果卻是連結上300家販售電子煙的店家網頁，且目前網站都能成功連上，尚未被停止解析。他認為，衛福部的消極處理，讓原本的禁止名單變成購買推薦名單。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，搜尋電商平台還能找到多筆的相關新興菸品，電子煙、加味菸琳瑯滿目，已經檢舉2次也沒有下架，表示業者都不怕，國健署所謂的罰則、罰金也罰不到業者，甚至抓不到......

林清麗說，泰國已全面禁止電子煙，對於近年青少年吸食電子煙的比率激增，加強電子煙管制。泰國政府近期直接封鎖76個新型菸品行銷網站，打擊菸商非法交易，維護國人健康安全。而台灣菸害防制法三讀通過至今已將近二年，電子菸問題不但沒有得到解決，甚至還氾濫到校園。

廖偉翔表示，電子煙氾濫的問題相當嚴重，希望衛福部不要再以鬆散的態度來面對問題。林清麗強調，現今網路社群的廣告與販賣訊息氾濫，不難看見青年學子違法使用，她呼籲政府落實執法、積極取締，避免年輕人成為菸商的下線。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康