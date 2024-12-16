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環島高鐵等整體軌道規畫 交通部長陳世凱：現在就應開始

中央社／ 台北16日電
交通部長陳世凱。中央社
交通部長陳世凱。中央社

朝野立委今天關心環島高鐵議題，交通部長陳世凱坦言，環島高鐵等未來20年、30年台灣整體軌道規劃，現在就應該開始。

立法院交通委員會今天安排國家運輸安全調查委員會、交通部鐵道局、運輸研究所報告114年度預算。

陳世凱日前與媒體座談時，談到未來評估科技可行、財務許可下，可建環島高鐵，所以現在高鐵南延及北延都有留尾軌。

朝野立委今天都關切環島高鐵議題，陳世凱再度對未來的發展表達樂觀看法，認為未來20年、30年，高鐵有機率環島，並認為環島高鐵等相關軌道規劃，現在應該要開始，會交由鐵道局與運輸研究所共同研究。

民進黨立委鍾佳濱說，最近高鐵尖峰時間發生潑水之亂，主要是目前運能無法滿足尖峰時的需求，30年前，當時交通部在規劃高鐵時，就預估2011年時，每天最高運量可達20萬人次，實際目標雖然晚了幾年才達到，但現在每天最高已超過20萬人次，交通部應該未來預做設想，並讓環島高鐵規畫逐步成形。

國民黨立委邱若華說，今年3月的網路民調，58.4%民眾支持建環島高鐵，25年前，高鐵從規劃到通車花了17年，現在技術更進步，應該不會有大難題，如果未來20年要看到環島高鐵，現在就應開始規劃。

陳世凱表示，鐵道都是一段一段完成，台鐵環島花了百年時間，他認為環島高鐵不必花這麼長的時間，不過，高鐵往東延時，技術需求及遇到的挑戰都會更高。

鍾佳濱詢問高鐵未來運量，鐵道局長楊正君說，大約30年後，每天可達28萬到30萬人次。

交通部長 環島高鐵 鐵道

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