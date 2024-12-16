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兄弟大飯店飲茶爆食安疑慮 北市衛生局稽查發現2衛生缺失

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北兄弟大飯店梅花廳傳出疑似食安疑慮，北市衛生局今稽查，發現冰箱食材未覆蓋、攪拌機外觀生鏽共2項衛生缺失，已限期改善。圖／台北市衛生局提供
台北兄弟大飯店梅花廳傳出疑似食安疑慮，北市衛生局今稽查，發現冰箱食材未覆蓋、攪拌機外觀生鏽共2項衛生缺失，已限期改善。圖／台北市衛生局提供

台北兄弟大飯店傳出疑似食安疑慮，有民眾一行5人日前至梅花廳用餐後，陸續出現上吐下瀉等腸胃不適。北市衛生局今稽查，發現冰箱食材未覆蓋等2項衛生缺失，已限期12月23日前改善完成；業者表示，當日635人用餐，目前僅該組客人共5人反映，12月13日已與客人商討賠償。

有民眾在兄弟大飯店的Google評論指出，12月11日晚上4位大人、1名小孩到梅花廳用餐，點了飲茶餐點，用餐結束就各自回家。12日晚上開始拉肚子，全身酸痛、大吐，整晚無法入睡，13日早上診所就醫，醫生判斷是食物感染；詢問一起用餐5人的症狀全部一樣，上吐下瀉、全身酸痛。

該民眾說，致電業者是否要詢問當天用餐客戶或檢查他們當天所點的餐點食材，對方回覆卻是主管不在，冷處理再回電，直呼「罔顧消費者權益及食安問題，將投訴衛生局」

北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁回應，衛生局12月16日針對人員衛生、食材處理及作業場所衛生稽查，經查現場有冰箱食材未覆蓋及攪拌機外觀生鏽等衛生缺失事項，已責令業者12月23日前改善完成，期屆複查如仍不符規定，將依違反食品安全衛生管理法第8條第1項，及同法第44條處6萬到2億元以下罰鍰。

林冠蓁說，業者表示當日有635人至梅花廳用餐，目前僅一組客人共5人反映用餐後不適，已於12月13日與客人商討後續賠償事宜。如雙方對協商事宜不滿意，可撥打「1950」全國性消費者服務專線，也可至行政院消費者保護會線上申請消費爭議或親洽北市府消費者服務中心辦理。

台北兄弟大飯店梅花廳傳出疑似食安疑慮，北市衛生局今稽查，發現冰箱食材未覆蓋、攪拌機外觀生鏽共2項衛生缺失，已限期改善。圖／台北市衛生局提供
台北兄弟大飯店梅花廳傳出疑似食安疑慮，北市衛生局今稽查，發現冰箱食材未覆蓋、攪拌機外觀生鏽共2項衛生缺失，已限期改善。圖／台北市衛生局提供

消費者 衛生局 食材

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