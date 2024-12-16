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竹苗中彰投防10度以下低溫 19日高山仍有望飄雪

中央社／ 台北16日電

氣象署今天表示，今明2天冷氣團持續減弱，但早晚偏冷，竹苗、中彰投仍有局部攝氏10度以下低溫；18日、19日又有冷空氣影響，各地轉冷，不排除3000公尺以上高山有機會降雪

交通部中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，今天因為中高層水氣偏多，因此午後玉山出現短暫降雪，但今晚起至明天水氣漸減，再降雪的機會不高。

張承傳表示，明天白天大陸冷氣團持續減弱，西半部、東北部平地清晨低溫普遍為12至14度，但因輻射冷卻影響，竹苗、中彰投局部地區仍可能有10度以下低溫；白天北部、東北部高溫約18至21度，其他地區22至26度，要留意日夜溫差。

張承傳指出，17日晚間起大陸冷氣團南下，18日、19日影響，中部以北及東北部再轉冷，低溫約11至14度，其他地區為15、16度；白天高溫北部約16、17度，中南部為23至25度。

張承傳說，20日冷氣團減弱，氣溫略微回升，下一波冷空氣會在21日南下，預估強度在東北季風或大陸冷氣團之間，持續影響至23日，北部及東北部天氣偏冷，低溫約11至14度，其他地區仍要留意日夜溫差。

降雨部分，張承傳提到，明天各地天氣大多為多雲到晴，18日、19日水氣漸增，迎風面北部、東北部有短暫雨，尤其19日降雨範圍較廣，桃園以北地區及西半部山區有零星短暫雨。

張承傳表示，若19日溫度及水氣能配合，3000公尺以上高山，如玉山、合歡山仍有降雪的機會。

張承傳說，20日起水氣減少，但週末隨著冷空氣南下，水氣再增，預估到23日桃園以北、東部地區及北部山區易有短暫雨。目前資料顯示，24日、25日天氣回穩，耶誕節當天，氣溫略微回升。

低溫 冷氣團 降雪

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