聽力篩檢通過就沒問題？立委籲落實「學篩」找出聽損兒

兒童的聽力篩檢，可分成新生兒和學齡前二階段，新生兒在出生後的3個月內進行檢查，學齡前孩童則要掌握在3至4歲，不過，目前全台各縣市在學齡前聽力篩檢的實施上存在落差。時代力量黨主席王婉諭今日召開「學篩政策要完整，層層接住聽損兒」記者會，呼籲政府盡快制訂全國性的統一篩檢政策。

王婉諭表示，有些孩子出生時的聽力篩檢正常，但後天的聽損並沒有被檢測出來，錯失及早發現聽力障礙的問題，影響語言發展、學習效果以及人際關係。她認為，學齡前聽力篩檢政策的不足對兒童發展影響重大，政府應該設置第二道防線，異常者需接受聽語復健的介入。

微聽損關懷聯誼會共同創辦人暨北區召集人何心婕表示，聽力損失的孩子，很容易被誤判是過動注意力不集中甚至是學習障礙。她分享，有一名個案在學校受到排擠，小學還沒畢業就表示不想繼續升學，該個案為單親家庭，經濟能力有限，後來接受補助帶了助聽器，才跟上學習進度，人際關係也好轉。

何心婕說，新生兒聽力篩檢政策自2012年起由衛福部推動，但學齡前兒童的聽力篩檢卻由各縣市政府自行負責，導致各地篩檢的覆蓋率、資源配置及執行標準上出現差距。「孩子的資源補助不應該有因地而異的不同！」她強調，每個人都應該被平等對待，政府更要強化社會安全網，接住每一個人。

台灣聽力語言學會副理事長羅敦信表示，根據國健署公告「新生兒聽力篩檢報告」，每1000位新生兒中有1至2位患有先聽性雙側中、重度聽力損失。因台灣後天聽損的孩童人數或比例並沒有官方數據可供查詢，依國外的數據推估，國內6歲孩童約有7.8%的聽損兒未被發現。

中國醫藥大學附設醫院副院長陳光超表示，幼兒聽損除了先天性外因素外，還有後天的中耳炎、中耳積水，這些都是最容易導致兒童後天性聽力問題的耳科疾病。因症狀不明顯，往往不易被察覺，因而錯過了治療時機，造成聽力受損。

王婉諭強調，要補足全面性的學齡前聽力篩檢缺口，提早發現個案、提供早期療育的機會，避免聽力問題衍生學習困難、人際關係障礙。她指出，中央應制定統一的學齡前聽力篩檢政策，有些只進行耳鏡理學檢查或是問卷調查，無法準確辨別小朋友有無聽力障礙。