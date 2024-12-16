2025雙北世壯運 新北淡海輕軌壯寶列車首航

2025雙北世界壯年運動會將在明年5月17日至30日登場，今(16)日特別在新北輕軌淡水漁人碼頭站舉行「壯寶列車」首航記者會，由新北市長侯友宜與賽會吉祥物「壯寶」共同搭乘主題列車進場，列車外觀以壯寶運動圖像突顯活潑、熱情、歡迎來新北的構思。現場特別邀請奧運銀牌射箭國手陳詩園，為世壯運賽會期間新北市府推出的10條宗教巡禮路線揭開序幕。

侯友宜表示，2025雙北世界壯年運動會是新北市明年盛事，世壯運再次燃燒大家運動魂，而且為讓更多人知道雙北世界壯年運動會，不僅桃園機場捷運2輛壯寶列車已經在12月6日率先起跑，新北環狀線及臺北板南線壯寶列車也接力啟航，今天特別選在淡海輕軌辦記者會就是要再次告訴大家，淡水在上個月人口數已突破20萬大關。

北台灣第一條輕軌─淡海輕軌乘載了它因應新市鎮開發、紓解交通運輸的使命，如同世壯運肩負倡導終身運動、全民運動的精神，從今天開始，壯寶列車將奔馳在金色水岸、遠眺淡江大橋、越過漁人碼頭，串起運動觀光之旅。

體育局指出，今天特別邀請雅典奧運射箭銀牌得主陳詩園出席記者會，除了分享了自己對射箭運動的熱愛，他將再披戰袍以選手身份參加雙北世界壯年運動會，現在已全力備戰中，期待能夠在賽場上有好成績，也能結識更多來自世界各地的朋友，還希望能夠將臺灣獨特的人文風情與熱情，讓更多人認識臺灣。