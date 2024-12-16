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影／向陽山屋下雪了！ 山友驚呼嘉明湖之行出現大彩蛋

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
冷氣團報到，今天攀爬嘉明湖的山友在向陽山屋遇上下雪，開心外出賞雪。記者徐白櫻／翻攝
冷氣團報到，今天攀爬嘉明湖的山友在向陽山屋遇上下雪，開心外出賞雪。記者徐白櫻／翻攝

在此波低溫助攻下，南橫台東山區今天下雪了，一群攀登嘉明湖的山友在4點左右行進至向陽山屋準備過夜，山屋外飄落片片白雪，山友興奮喊說，山屋下雪了，雪愈來愈大，山上超美的。

一群來自台北、桃園、高雄及台東在地的山友相約探訪「天使的眼淚」嘉明湖，今天從向陽登山口入山，預計今晚先入住向陽山屋，明日再往上攀爬嘉明湖。山友行前知道中央氣象署發布低溫特報，但沒想到在海拔2850公尺的山屋就遇見下雪。

鍾姓山友說，今天下午抵達向陽山屋發現下雪了，隊友看到下雪都很開心，急忙放下裝備去戶外賞雪，大家行前裝備齊全，登山行程不受影響。

關山警分局呼籲，山區下雪增添登山困難度，山友要帶齊冰爪及禦寒衣物，不要輕忽低溫危險性。

冷氣團報到，今天攀爬嘉明湖的山友在向陽山屋遇上下雪，開心外出賞雪。記者徐白櫻／翻攝
冷氣團報到，今天攀爬嘉明湖的山友在向陽山屋遇上下雪，開心外出賞雪。記者徐白櫻／翻攝

向陽 山友

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