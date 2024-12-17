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地中海飲食憂喜參半！日本人新提倡「DVS飲食法」：能防失智失能

遠見／ 文．周彥妤
地中海飲食能預防失智，備受推崇。 圖／ingimage
地中海飲食能預防失智，備受推崇。 圖／ingimage

2025超高齡社會倒數，出現倡議「無齡餐盤」的飲食新風尚。「無齡」講究甩開年齡包袱，要活得不像老人，還要儲值健康，究竟要怎麼吃？地中海飲食能預防失智，備受推崇，為何高齡醫學專家直言「憂喜參半」？連日本人也發現此事，應運而生的「DVS飲食法」，又是什麼？

無齡餐盤走入日常，儲值健康老化

推動健康永續，以科學實證為基礎，桂冠營養研究室2018年起與陽明交通大學展開多次產學合作，研究如何藉日常飲食應對營養均衡攝取，今年啟動的「地中海飲食與主觀認知衰退研究」，探索熟齡組的每日飲食，對認知健康的潛在影響。

桂冠實業副總經理王振宇表示，除了提供高品質、美味、便利的食品，如何讓社會吃得更健康，加上藉能有效對抗認知衰退的地中海飲食，予以結合台灣飲食文化，打造符合國人需求的飲食模式，都是公司目標。

王振宇指出，明年台灣將步入超高齡社會，屆時每5人就有1人達65歲以上，於是提出「2025無齡餐盤」概念，推動健康飲食落實與普及，讓健康老化融入日常，透過餐桌拉近人與人的距離，共同達成「儲值健康」的目標，也落實企業社會責任。

王振宇也說，桂冠營養研究室今年首度與台灣癌症基金會合作，啟動超過100位病友的營養品補助計畫，初步發現除了改善體重穩定程度，營養評估指標也獲改善，因此明年將擴大服務，協助更多癌友走出康復的第一步。

高齡醫學權威、台北市立關渡醫院院長陳亮恭指出，「無齡」（Amortality）概念源自美國，過去台灣多譯為「逆齡」，且普遍用於醫美保養領域；然而，追溯其英語原意，是強調長壽時代要「活得不受年齡限制」，盡量持續活躍生活，拋開對長者的既定想象，並非只是逆轉年齡，因此譯為「無齡」相對更精準。

研究：四成失智症，有機會改善飲食不發病

陳亮恭說，據公衛研究統計，40%的失智症，可藉由導正生活型態、個人行為改善，不盡然隨著年紀增長就一定發病；除了維持運動習慣，飲食也是重中之重，把每日三餐都視為三次健康促進行為，養成規律即有望達成目的。

地中海飲食是效法地中海周圍國家的傳統飲食模式，如義大利、西班牙等國，都是長壽國家，科學研究發現其失智症情況較少，飲食型態成關鍵。

掌握地中海飲食不可偏廢，可歸納以下原則，如攝取五顏六色蔬果，烹調用油採用單元不飽和脂肪酸，以橄欖油為主；蛋白質來源多來自地中海小型海鮮類；攝取非精緻全穀類澱粉，烹調上也用堅果。

地中海飲食不利備餐，日本人提出DVS飲食法

陳亮恭表示，科學研究證實，地中海飲食有助減緩認知功能衰退，對血壓、膽固醇、心血管風險亦有改善，有利走向更健康長壽的未來；只是，飲食講究在地文化，非地中海國家要依樣畫葫蘆備餐，確實有困難，這是一則喜一則憂。

除了地中海飲食，還有哪種飲食型態能延緩認知衰退？陳亮恭提到，來自日本的「食物攝取多樣性評分表」（Dietary Variety Scores, DVS），就是日本人發現地中海飲食不便執行，轉而講究以「飲食多元均衡」為大原則，不只是地中海飲食的精髓，也是經常聽聞的「豆魚蛋肉類」六大類食物，對預防失智與失能都有助益。

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（本文出自2024.12.13《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

健康飲食 地中海

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