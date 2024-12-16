高雄各飯店圍爐訂桌已7至8成 年菜外帶更熱門

春節愈來愈近，高雄各大飯店紛推年菜組合，搶攻圍爐市場，預訂比往年踴躍，目前飯店圍爐宴預訂已達7至8成；另外，台積電也將在高雄席開共約200桌，連2天尾牙犒賞員工。

許多尾牙宴席年底已開始提早舉辦，帶動觀光餐飲營收，接著農曆春節將至，許多民眾也開始預定圍爐宴及年菜。高雄飯店餐飲業者統計，圍爐宴及年菜預訂狀況皆比往年踴躍，飯店圍爐宴幾乎已預訂超過7、8成，年菜外帶更是熱門。

高雄林皇宮推出除夕圍爐宴專案，精緻中式桌席每桌10人份新台幣1萬9999元另加10%服務費，及每桌6人份1萬5999元另加10%服務費，外帶年菜6至8人份1萬2800元；截至11月底，預約已近7成，外帶年菜更是應接不暇。

另外，據高雄餐飲業者透露，台積電進駐高雄設廠，今年將大手筆連續2天在高雄舉辦尾牙，每天約席開百桌，犒賞員工辛勞。

今年除夕，高雄萬豪酒店也將於萬享宴會廳席開200桌，邀上千名賓客參加盛大的「金蛇年團圓宴」，由餐飲團隊精心料理12道料理，現場安排互動遊戲及抽獎，除夕圍爐宴每桌12人2萬8999元另加1成服務費。

高雄萬豪酒店表示，初一至初三將再加開娘家宴及春節中式桌席，席次預訂至2025年1月20日，目前訂席率已逾7成，高雄萬豪酒店看好圍爐熱潮，預估整體訂席率較去年同期約成長2成。

高雄日航酒店也推出尾牙春酒專案，平日每桌10人1萬2888元起，假日每桌1萬5888元起，活動期間自2024年12月1日至2025年3月31日；另外，日航酒店的桃泉中餐廳尾牙春酒專案，則每桌10人1萬8888元至2萬800元。

高雄福華飯店也表示，目前圍爐宴幾乎已預訂逾8成；年菜外帶更熱門，年菜外賣料理超過50多道，主打當日現做常溫年菜，帶回家即可享用。