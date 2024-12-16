快訊

菜單曝光濃濃台灣味！蔣萬安席開28桌宴請上海團 有蔣宋美齡最愛甜點

陳梅慧告別式親友眼眶紅 檢方排除「假車禍真殺人」家屬心聲曝光

高雄各飯店圍爐訂桌已7至8成 年菜外帶更熱門

中央社／ 高雄16日電

春節愈來愈近，高雄各大飯店紛推年菜組合，搶攻圍爐市場，預訂比往年踴躍，目前飯店圍爐宴預訂已達7至8成；另外，台積電也將在高雄席開共約200桌，連2天尾牙犒賞員工。

許多尾牙宴席年底已開始提早舉辦，帶動觀光餐飲營收，接著農曆春節將至，許多民眾也開始預定圍爐宴及年菜。高雄飯店餐飲業者統計，圍爐宴及年菜預訂狀況皆比往年踴躍，飯店圍爐宴幾乎已預訂超過7、8成，年菜外帶更是熱門。

高雄林皇宮推出除夕圍爐宴專案，精緻中式桌席每桌10人份新台幣1萬9999元另加10%服務費，及每桌6人份1萬5999元另加10%服務費，外帶年菜6至8人份1萬2800元；截至11月底，預約已近7成，外帶年菜更是應接不暇。

另外，據高雄餐飲業者透露，台積電進駐高雄設廠，今年將大手筆連續2天在高雄舉辦尾牙，每天約席開百桌，犒賞員工辛勞。

今年除夕，高雄萬豪酒店也將於萬享宴會廳席開200桌，邀上千名賓客參加盛大的「金蛇年團圓宴」，由餐飲團隊精心料理12道料理，現場安排互動遊戲及抽獎，除夕圍爐宴每桌12人2萬8999元另加1成服務費。

高雄萬豪酒店表示，初一至初三將再加開娘家宴及春節中式桌席，席次預訂至2025年1月20日，目前訂席率已逾7成，高雄萬豪酒店看好圍爐熱潮，預估整體訂席率較去年同期約成長2成。

高雄日航酒店也推出尾牙春酒專案，平日每桌10人1萬2888元起，假日每桌1萬5888元起，活動期間自2024年12月1日至2025年3月31日；另外，日航酒店的桃泉中餐廳尾牙春酒專案，則每桌10人1萬8888元至2萬800元。

高雄福華飯店也表示，目前圍爐宴幾乎已預訂逾8成；年菜外帶更熱門，年菜外賣料理超過50多道，主打當日現做常溫年菜，帶回家即可享用。

年菜 酒店 飯店

延伸閱讀

華山基金會募愛心年菜 全台預計3萬份還缺7成

影／飲料疑有飛蟲 衛生局稽查高雄70年老字號紅茶店

選罷法初審過關 高雄綠營譏「國民黨在怕什麼？」

為1735隻浪浪找到幸福 高雄4大管道認養率增17%

相關新聞

影／向陽山屋下雪了！ 山友驚呼嘉明湖之行出現大彩蛋

在此波低溫助攻下，南橫台東山區今天下雪了，一群攀登嘉明湖的山友在4點左右行進至向陽山屋準備過夜，山屋外飄落片片白雪，山友...

聽力篩檢通過就沒問題？立委籲落實「學篩」找出聽損兒

兒童的聽力篩檢，可分成新生兒和學齡前二階段，新生兒在出生後的3個月內進行檢查，學齡前孩童則要掌握在3至4歲，不過，目前全...

電子煙入侵校園氾濫未改善 立委、董氏批衛福部太鬆散

「菸害防制法」修正草案上路迄今，已逾20個月，雖然全面禁止包括電子煙在內之各式類菸品製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及...

醫美麻醉致死 衛福部：研議所有醫美涉麻醉項目納規範

一名40多歲女子日前到台北市某醫美診所接受電波拉皮療程，但麻醉後血氧不穩，送醫搶救不治，經台北市衛生局調查發現，當時手術...

楊双子、金翎為台爭光 卓榮泰：文學力量凝聚台灣人心

作家楊双子、譯者金翎以「臺灣漫遊錄」獲美國國家圖書獎，行政院長卓榮泰今天親自頒贈文化獎章及獎勵金新台幣30萬元，感謝她們...

安坑輕軌安康站旁黑熊主題 吉安公園成親子新熱點

隨著安坑輕軌啟用，沿線也有不少公園翻新城特色公園，今年繼福民公園海龜遊戲場啟用後，位於安康站旁的吉安公園-黑熊公園也於1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。