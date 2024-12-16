兄弟飯店驚傳「5人餐後上吐下瀉」！消費者批冷處理

台北老字號的「兄弟飯店」近期傳出民眾用餐，餐後出現上吐下瀉等疑似食物中毒的症狀，但當下飯店卻消極冷處理。對此，兄弟飯店則表示就診掛號費、餐點費用會全權負責。

近日有媒體接獲民眾投訴，指出本月11日晚間前往台北兄弟飯店「梅花廳」用餐，但當天6歲兒子就出現嘔吐、全身酸痛、拉肚子的症狀，隔日就醫時，醫生診斷為食物感染。經詢問後，同行5人也出現上吐下瀉、全身酸痛的情況。民眾事後聯繫兄弟飯店，指出「是不是要詢問當天用餐客戶，或是檢查當天我們所點餐點食材」，但當時得到「主管不在、再回電」的冷處理。該名消費者也表示，直至目前均未收到回覆，罔顧消費者權益及食安問題，將投訴衛生局。在google的評論中，可看到針對此事件的多則一星負評，並可看見民眾就醫後的止瀉藥藥單。