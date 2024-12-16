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兄弟飯店驚傳「5人餐後上吐下瀉」！消費者批冷處理

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
台北兄弟飯店遭民眾投訴用餐後多人上吐下瀉。記者陳睿中／攝影
台北兄弟飯店遭民眾投訴用餐後多人上吐下瀉。記者陳睿中／攝影

台北老字號的「兄弟飯店」近期傳出民眾用餐，餐後出現上吐下瀉等疑似食物中毒的症狀，但當下飯店卻消極冷處理。對此，兄弟飯店則表示就診掛號費、餐點費用會全權負責。

近日有媒體接獲民眾投訴，指出本月11日晚間前往台北兄弟飯店「梅花廳」用餐，但當天6歲兒子就出現嘔吐、全身酸痛、拉肚子的症狀，隔日就醫時，醫生診斷為食物感染。經詢問後，同行5人也出現上吐下瀉、全身酸痛的情況。民眾事後聯繫兄弟飯店，指出「是不是要詢問當天用餐客戶，或是檢查當天我們所點餐點食材」，但當時得到「主管不在、再回電」的冷處理。該名消費者也表示，直至目前均未收到回覆，罔顧消費者權益及食安問題，將投訴衛生局。在google的評論中，可看到針對此事件的多則一星負評，並可看見民眾就醫後的止瀉藥藥單。

根據壹蘋新聞網報導，兄弟飯店特助說明，當日用餐後緊一組客人出現不適情況。同時特助在報導中也指出，已經聯繫對方，並承諾醫藥、餐飲方面會全權負責。本報16日實際致電兄弟飯店詢問相關事宜，總機則表示特助不在辦公室，目前尚無法取得最新答覆。

在兄弟飯店的google評論中，可看到消費者留下的一星負評。圖／擷取自google
在兄弟飯店的google評論中，可看到消費者留下的一星負評。圖／擷取自google

兄弟 消費者 飯店

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