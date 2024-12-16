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你的身體健康嗎？醫警示最危險排便症狀：嚴重死亡率提高

聯合新聞網／ 綜合報導
大便頻率攸關健康？醫師警告一症狀需注意。 示意圖／ingimage
大便頻率攸關健康？醫師警告一症狀需注意。 示意圖／ingimage

排便和我們的生活密不可分，頻率更是判斷健康的關鍵。胃腸肝膽科醫師錢政弘指出「沒有每天排便」同時又「排軟便」的人，不論是死亡率、心血管疾病和罹癌風險較高，其次「排硬便」也要多注意。

錢政弘在臉書粉專「錢政弘 胃腸肝膽科醫師」表示，只要談到排便習慣，最常被問兩個問題，一是「每次吃完東西就想去大號合理嗎」，二是「兩三天只上一次大號是正常的嗎」。近日他找到的一篇2022年美國的研究報告解答，建議大家可以根據報告檢視自己的排便情況健不健康？

研究簡單將大便型態分成三類：

一、軟便（鬆軟糊狀）

二、正常（長條成型）

三、硬便（小顆硬塊）

錢政弘表示最標準的情況是每天上一次廁所且排出正常的大便，而研究的14574位成年人，平均被追蹤7.6年，根據統計可以發現：

1.每週排便4次軟便，死亡率多1.78倍，心血管疾病多2.3倍，癌症多2.4倍。

2.每天上一次軟便，死亡率多1.3倍。

3.每天上多次軟便，無增加風險。

4.每週排4次硬便，死亡率多1.5倍, 無增加癌症或心血管疾病。

5.每天上一次硬便，心血管疾病多2倍。

6.每天上多次硬便，無增加風險。

錢政弘表示，根據此篇研究可以整理出以下重點：

1.每天排便多次，不管是排軟的或硬的大便，都沒有增加疾病風險，不用擔心。

2.最危險的族群是「沒有每天排便」又排「軟便」的人，死亡率、心血管疾病和罹癌的風險都增加，其次是排「硬便」的人。

3.每天都排「硬便」的人，要小心臟病的風險，排不出來時，建議寧願多上幾次，避免過於用力。

4.沒有每天排便的人，如果大便沒有太軟或太硬，並沒有增加疾病風險。

錢政弘提醒影響排便次數和形狀的原因很多，跟飲食習慣、腸胃道機能、情緒、日常活動量都有關係。他提醒如果大便偏軟或偏硬，通常高機率是因為腸道菌相失衡引起，且連帶引起各個器官慢性發炎和免疫失調，包括腸躁症、心臟病、糖尿病、肥胖、脂肪性肝炎、巴金森氏症、阿茲海默症等。

排便 醫師

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