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營運成本上升 114年1月2日機捷將調整票價優惠

中央社／ 桃園16日電
營運成本上升，機場捷運114年1月2日起全線票價新台幣10元優惠恢復原價，非機場端往返票價仍有5元優惠。聯合報資料照片
營運成本上升，機場捷運114年1月2日起全線票價新台幣10元優惠恢復原價，非機場端往返票價仍有5元優惠。聯合報資料照片

營運成本上升，機場捷運明年1月2日起全線票價新台幣10元優惠恢復原價，非機場端往返票價仍有5元優惠，桃捷公司今天表示，避免實施日擁塞，本月23日開放預購及優退原定期票。

桃園大眾捷運公司發布新聞稿表示，因應營運成本上升，日前經董事會同意並報請桃園市政府核定，自明年1月2日起，機捷全線票價10元優惠恢復原價，非機場端往返票價仍提供5元優惠，但為減輕通勤旅客負擔，使用桃捷公司超值定期票或桃園市民卡搭乘，則提供更優惠折扣，使用TPASS通勤月票旅客則不受影響。

桃捷公司說，桃捷自有的超值定期票僅能搭乘機捷，為避免1月2日實施當天辦理購票及退票民眾排隊過久，將提前在本月23日開放預購各天期的超值定期票與辦理優惠退票，民眾可在機捷全線車站詢問處（A20興南站除外）預購各天期超值定期票，在明年1月2日前購買者，將優惠不收50元購票工本費，預購的定期票則在1月2日開放使用。

桃捷公司指出，至於旅客原本持有的定期票除可繼續使用，也可從113年12月23日到114年6月30日間，攜帶身分證件及票卡，前往全線各車站詢問處（不含A20興南站）辦理優惠退票，期間內退票可退還購票時支付的工本費50元，也不收退票手續費20元，退還金額則依照未使用天數比例計算。退還的金額可直接加值於悠遊卡、一卡通或以現金退款。

桃捷公司建議旅客以「預先購買、延後退票」方式進行定期票轉換，因退票金額是依未使用天數比例退還，所以只要沒有繼續使用，延後退票不會影響退票金額。

桃捷公司鼓勵通勤及通學的旅客使用TPASS通勤月票與桃捷超值定期票搭乘，將不受恢復原價的影響，而桃園市民搭乘機場捷運也可多使用桃園市民卡，可享7折優惠。

桃捷 機場捷運

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