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本周最冷時段出爐 賈新興：南投以北空曠區恐下探7度

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
本周還有兩波冷空氣影響，北部陽光露臉機會低，配合明顯風勢，感受上相當寒冷。聯合報資料照片
本周還有兩波冷空氣影響，北部陽光露臉機會低，配合明顯風勢，感受上相當寒冷。聯合報資料照片

冷空氣一波波報到，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」指出，未來10天桃園以北及宜蘭整天偏冷，桃園以南天氣穩定。本周兩波冷空氣影響，預估最低溫出現在18日深夜至19日清晨，南投以北空曠區低溫約7至9度，台北氣象站約13至14度左右。

賈新興指出，18日及22日各一波大陸冷氣團，目前觀察，這兩波低溫差不多，台北氣象站約13至14 度左右，今起到下周一，北部最高溫20度，半夜清晨低溫15度，空曠地區再低一點，北部本周都很涼冷。

賈新興指出，預估最低溫出現在18日深夜至19日清晨，南投以北空曠區低溫約7至9度，台北氣象站約13至14度左右。19日晚上至20日清晨，南投以北3000公尺左右高山有霧淞發生的機率，下雪機率較低，因為水氣不足。

賈新興說，17日新北東側及宜蘭有局部短暫雨，花蓮亦有零星短暫雨。18日受大陸冷氣團影響，北北基宜花東有零星短暫雨。19日新北東側及宜蘭有局部短暫雨，花蓮亦有零星短暫雨。20日新北東側及宜花有零星短暫雨。 

至於21日新北東側及宜花東有零星短暫雨。22日至23日有受大陸冷氣團影響的機率，北海岸至東北角及宜蘭有零星短暫雨。24日至25日北北基宜有局部短暫雨，花東亦有零星短暫雨。

賈新興指出，超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

低溫 冷氣團 賈新興

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