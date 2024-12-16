快訊

冷空氣襲台「不中斷」 鄭明典揭原因：年底前還有另一波

冬天冷到睡不著！內行人激推1物「比暖爐棒」：省電又保暖

棒球／火腿明年訪台交流賽對決象獅 清宮幸太郎喊話「放馬過來」

聽新聞
0:00 / 0:00

受台電供電異常影響 中捷月台門部分故障持續搶修

中央社／ 台中16日電
台中捷運綠線因跳電，上午月台門故障，保全在場引導。聯合報系記者陳秋雲/攝影
台中捷運綠線因跳電，上午月台門故障，保全在場引導。聯合報系記者陳秋雲/攝影

台電跳電影響，台中捷運今天上午短暫影響營運，復電後部分月台門無法正常啟閉，形成列車未到站，月台門卻開啟。中捷表示，目前未影響行車，預計下午5時前全數修復。

有網友在臉書（Facebook）等社群平台發文表示，今天上午搭乘台中捷運時，發現列車尚未到站時，部分月台門已打開，現場有保全人員指引勿靠近，月台門疑似故障。

台中捷運公司透過文字稿表示，今天上午8時57分受台電公司彰一開閉所161KV跳電影響，導致供應給台中捷運的電力異常跳電後復電。

中捷公司行控中心立即指示全線列車於月台駐留，確認車站、軌道區、電力系統狀況正常，但部分車站局部月台門受斷復電影響，仍有開關異常狀況。

中捷公司指出，已指示維修人員全力搶修，並指示車站人員於月台協助警戒，及引導旅客進出車廂，在確保安全下，維持系統運轉，目前未影響行車，預計下午5時前，月台門恢復正常運作。

台電公司台中供電區營運處副處長賴國英告訴中央社記者，上午8時57分彰一開閉所，因5號匯流排設備故障跳脫，造成彰化與台中地區發生短暫「壓降」現象。

賴國英說，對家戶用戶來說沒有影響，部分用戶可能因設備保護機制需要重啟，目前供電系統均正常，故障原因仍在調查釐清，台電公司會加強電力穩供責任，對用戶不便深表歉意。

台中捷運 台電

延伸閱讀

獨／中捷月台門故障、廣播異常、車速變慢 中捷說話了

爆米花聯盟／合庫穩守戰績第一 與台電提前確定晉級4強

板橋晚間3千5百戶突停電...民眾被困電梯 台電查處中

獨／興富發塔吊砸中捷釀1死15傷 今首開庭...兩工人認罪

相關新聞

本周最冷時段出爐 賈新興：南投以北空曠區恐下探7度

冷空氣一波波報到，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」指出，...

淡海輕軌今起部分提速「最高時速60」 上午尖峰多1班次

新北淡海輕軌速度太慢頻遭民眾詬病，新北捷運公司11月中提速測試現已完成，今起將淡金北新站（V05）至新市一路站（V06）...

受台電供電異常影響 中捷月台門部分故障持續搶修

受台電跳電影響，台中捷運今天上午短暫影響營運，復電後部分月台門無法正常啟閉，形成列車未到站，月台門卻開啟。中捷表示，目前...

最珍貴的發財金！男子魚刺卡喉感染胸腔被救回 母「1堅持」感動醫師

為母則強！胸腔科醫師李佳穎近日分享了一則感人故事，她表示自己在偏鄉服務時，曾有一名阿婆推著坐在輪椅上快40歲的中年男子來找她診治，後來得知男子智能不足，不小心將魚刺卡在喉嚨又不懂就醫，最終感染至胸腔，狀況非常不樂觀，開了五、六次手術才將他從鬼門關前救回來，然而，其中最讓她佩服的是男子的媽媽每天都搭三小時的車來探望，整整兩個月。在治療結束後媽媽將一枚紫南宮的發財金遞給李佳穎說道「我兒子有點智能不足什麼都不懂，真的很感謝醫師救了他」，她感動地說道「其實我已經有好多枚紫南宮的發財金了，但這一枚最珍貴了」。

不能喝酒驅寒！營養師分享「6食材」：暖心又暖身

近日氣溫驟降，不少人會透過「食物」來暖身，但究竟哪些食物有暖身的效果呢？營養師李宜樺指出，「喝酒暖身」是錯誤觀念，反而會更容易失溫，她分享能夠暖身的「6食材」，既健康又營養，還能達到暖身效果。

營運成本上升 114年1月2日機捷將調整票價優惠

營運成本上升，機場捷運明年1月2日起全線票價新台幣10元優惠恢復原價，非機場端往返票價仍有5元優惠，桃捷公司今天表示，避...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。