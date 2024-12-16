受台電供電異常影響 中捷月台門部分故障持續搶修

受台電跳電影響，台中捷運今天上午短暫影響營運，復電後部分月台門無法正常啟閉，形成列車未到站，月台門卻開啟。中捷表示，目前未影響行車，預計下午5時前全數修復。

有網友在臉書（Facebook）等社群平台發文表示，今天上午搭乘台中捷運時，發現列車尚未到站時，部分月台門已打開，現場有保全人員指引勿靠近，月台門疑似故障。

台中捷運公司透過文字稿表示，今天上午8時57分受台電公司彰一開閉所161KV跳電影響，導致供應給台中捷運的電力異常跳電後復電。

中捷公司行控中心立即指示全線列車於月台駐留，確認車站、軌道區、電力系統狀況正常，但部分車站局部月台門受斷復電影響，仍有開關異常狀況。

中捷公司指出，已指示維修人員全力搶修，並指示車站人員於月台協助警戒，及引導旅客進出車廂，在確保安全下，維持系統運轉，目前未影響行車，預計下午5時前，月台門恢復正常運作。

台電公司台中供電區營運處副處長賴國英告訴中央社記者，上午8時57分彰一開閉所，因5號匯流排設備故障跳脫，造成彰化與台中地區發生短暫「壓降」現象。

賴國英說，對家戶用戶來說沒有影響，部分用戶可能因設備保護機制需要重啟，目前供電系統均正常，故障原因仍在調查釐清，台電公司會加強電力穩供責任，對用戶不便深表歉意。