淡海輕軌今起部分提速「最高時速60」 上午尖峰多1班次

新北淡海輕軌速度太慢頻遭民眾詬病，新北捷運公司11月中提速測試現已完成，今起將淡金北新站（V05）至新市一路站（V06）從原本時速10公里，提升至最高60公里。新北捷運局長李政安說，改動手動轉轍器解決速度瓶頸，但並非全線提速，其他路段會搭配優先號誌讓平面行駛更順暢。

有民眾認為淡海輕軌提速無感，李政安今說，淡金北新站至新市一路站中間，原有一個手動轉轍器，因此每到那裡都會慢下來，現已提速最高時速60公里，經過也不會慢下來，但不是全線提速而是局部，其他搭配優先號誌，讓平面能夠更順暢。

新北捷運公司總經理吳國濟說，輕軌站距短，每站約500到800公尺，因此無法全線時速70公里，但也不是一開始宣布要提速馬上用最高時速60公里跑，而是從時速20、40一周周測試，12月15日才提到時速60，測試確定安全無虞後，今日正式增加班表、縮短班距，並在早上7時加開1班次。

至於淡海輕軌二期進度，李政安說，已將修正計畫提報至交通部審議中。捷運局補充，二期修正計畫方案，將沿金色水岸環河道路續行至觀潮廣場，彎入中正路沿台2乙線續行至淡水漁人碼頭，銜接一期路網，路線全長約3.32公里，共設置6座平面車站，預計行政院核定後5年完工。

捷運局說，淡海輕軌二期修正計畫今年3月6日第8次提報交通部審議，4月15日第9次提報交通部，交通部7月5日陳報行政院審議，捷運局因應國發會審查意見修正後，10月24日第10次提報交通部審議。基本設計成果則待修正計畫核定，再據以完成基本設計工程經費，提報行政院工程會審議。