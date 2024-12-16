最珍貴的發財金！男子魚刺卡喉感染胸腔被救回 母「1堅持」感動醫師

為母則強！胸腔科醫師李佳穎近日分享了一則感人故事，她表示自己在偏鄉服務時，曾有一名阿婆推著坐在輪椅上快40歲的中年男子來找她診治，後來得知男子智能不足，不小心將魚刺卡在喉嚨又不懂就醫，最終感染至胸腔，狀況非常不樂觀。

一共開了五、六次手術才將男子從鬼門關前救回來，然而最讓她佩服的是這位媽媽每天都搭三小時的車來探望，整整兩個月。在治療結束後，媽媽將一枚紫南宮的發財金遞給李佳穎說道，「我兒子有點智能不足什麼都不懂，真的很感謝醫師救了他」，她感動地說道，「其實我已經有好多枚紫南宮的發財金了，但這一枚最珍貴了」。

李佳穎在臉書粉專「李佳穎醫師的手術室''肺話連篇''」發布貼文，分享自己在南投竹山秀傳門診時，曾救過一名中年男子，據瞭解男子智能不足與母親相依為命，平常都在家旁廟裡幫忙做一些簡單瑣事，社福人員説男子很常被附近的地痞流氓欺負毆打。

就診的幾個月前，因為吃魚時不小心魚刺卡在喉嚨又不懂得就醫，最終導致很嚴重的深頸部感染，一路延伸到胸腔裡，從南投轉來彰化給李佳穎治療後。她表示這麼嚴重的感染，文獻上顯示死亡率超過80%，而那兩個月開了五、六次刀，才好不容易把男子從鬼門關拉了回來，但更讓她佩服的是，每天搭三個小時公車來看兒子的母親。

療程結束後，母親將紫南宮的發財金交給李佳穎，李佳穎表示，自己其實已經有很多枚硬幣，但這個是最珍貴的，忍不住感嘆，「偏鄉醫療真的很費時耗力，但有時候就是這麼讓人想繼續堅持」。